إسرائيل تعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية

ذكر البيان أنه "في رسالته إلى جلالة الملك، أفاد الوزير الأول الإسرائيلي، بأن إسرائيل تدرس، إيجابيا، ’فتح قنصلية لها بمدينة الداخلة’، وذلك في إطار تكريس قرار الدولة هذا".

أعلن الديوان الملكي المغربي، مساء اليوم الإثنين، أن إسرائيل قد اعترفت بسيادة المغرب على منطقة الصحراء الغربية، وأنها "تدرس إيجابيا"، فتح قنصلية لها في مدينة الداخلة، وذلك في رسالة وجّهها رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو للملك، محمد السادس.

وقال الديوان الملكي في بيان: "توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، برسالة من الوزير الأول لدولة إسرائيل، فخامة السيد بنيامين نتنياهو".

وأضاف: "من خلال هذه الرسالة، رفع الوزير الأول الإسرائيلي إلى العلم السامي لصاحب الجلالة... قرار دولة إسرائيل، ’الاعتراف بسيادة المغرب على أراضي الصحراء الغربية’".

وتابع البيان الذي أوردته وكالة الأنباء المغربية: "وفي هذا الصدد، أكد الوزير الأول الإسرائيلي، أن موقف بلاده هذا سيتجسد في كافة أعمال ووثائق الحكومة الإسرائيلية ذات الصلة".

وجاء في البيان أن نتنياهو "شدد، أيضا، على أنه سيتم ’إخبار الأمم المتحدة، والمنظمات الإقليمية والدولية التي تعتبر إسرائيل عضوا فيها، وكذا جميع البلدان التي تربطها بإسرائيل علاقات دبلوماسية’ بهذا القرار".

وذكر البيان أنه "في رسالته إلى جلالة الملك، أفاد الوزير الأول الإسرائيلي، بأن إسرائيل تدرس، إيجابيا، ’فتح قنصلية لها بمدينة الداخلة’، وذلك في إطار تكريس قرار الدولة هذا".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، هرتسي هليفي، تعيين ملحق عسكري في المغرب، في خطوة وصفا الجيش الإسرائيلي بـ"التاريخية"، وقال إنها ترفع مستوى تطور العلاقات الأمنية بين تل أبيب والرباط.

وجاء في بيان صدر عن الجيش الإسرائيلي، أن "رئيس هيئة الأركان العامة، هرتسي هليفي، قرر تعيين العميد شارون إيتاح كملحق عسكري أول في المغرب، في خطوة ترفع مستوى تطور العلاقات الأمنية بين الدولتين".

وبحسب البيان، فإن تعيين ملحق عسكري إسرائيلي في المغرب هي خطوة "أولى من نوعها على صعيد العلاقات الإسرائيلية - المغربية"، و"تاريخية في إطار العلاقات العربية ودولة إسرائيل".