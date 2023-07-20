إطلاق نار في يافا: إصابة شاب بجراح خطيرة

إطلاق نار في شارع "كيدم" في يافا يسفر عن إصابة شخص (18 عاما) بجراح خطيرة.

أصيب شخص بجراح "خطيرة" في جريمةإطلاق نار ارتكبت في مدينة يافا، مساء الخميس.

أفادت الطواقم الطبية بأنها قدمت الإسعافات الأولية لمصاب واحد يبلغ من العمر 18 عاما، في حين ذكرت مصادر محلية أن إطلاق النار أسفر عن إصابة شخصين.

وذكرت الطواقم التابعة لخدمة "نجمة داوود الحمراء" أن حالة المصاب خطيرة، مشيرة إلى أنه قدمت له العلاجات اللازمة ونقلته إلى مستشفى فولفسون، جنوب تل أبيب.

وقالت الطواقم إنها قدمت العلاج "لجريح كان ملقى على الطريق بالقرب من مدخل أحد المنازل بينما كان واعيا ويعاني من إصابة اخترقت جسده".

وتابعت "قدمنا ​​له العلاج الطبي المنقذ للحياة والذي تضمن وقف النزيف والضمادات ونقلناه على وجه السرعة بواسطة مركبة إسعاف مزودة بوحدة العناية المركزة إلى المستشفى، فيما كان بحالة خطيرة".