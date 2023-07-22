إضعاف القضاء: عشرات الآلاف يغلقون شارع 1 في مسيرة احتجاجية باتجاه الكنيست

يتزامن السبت مع المظاهرة أمام الكنيست، احتجاجات أخرى في العشرات من المواقع والمفارق الرئيسة من بينها المظاهرة المركزية في شارع "كابلان" بتل أبيب.

عشرات الآلاف على شارع 1 باتجاه القدس (Gettyimages)

يشارك عشرات الآلاف من المتظاهرين في مسيرة وصولا للتظاهر قبالة الكنيست احتجاجا على خطة إضعاف القضاء، وقد أغلق شارع 1 أمام حركة السير باتجاه القدس.

وجاءت المسيرة الاحتجاجية كتصعيد في الاحتجاجات على خطة الائتلاف الحكومي والمضي في التشريعات الرامية إلى إضعاف جهاز القضاء وتقويض المحكمة العليا.

ومن المتوقع أن تصل المسيرة إلى الكنيست عند الساعة الثامنة مساء.

ويتزامن السبت مع المظاهرة أمام الكنيست، احتجاجات أخرى في العشرات من المواقع والمفارق الرئيسة من بينها المظاهرة المركزية في شارع "كابلان" بتل أبيب.

يتبع...