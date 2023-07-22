محليات | أخبار محلية
22/07/2023 - 16:01

الكعبية: إصابة خطيرة لشخص في جريمة إطلاق نار

أسفرت جريمة إطلاق نار ارتكبت في بلدة الكعبية طباش الحجاجرة عن إصابة شخص بجروح وصفت بأنها خطيرة.

الكعبية: إصابة خطيرة لشخص في جريمة إطلاق نار

من مكان الجريمة

أصيب شخص، في الأربعينيات من عمره، بجروح وصفت بأنها خطيرة في جريمة إطلاق نار ارتكبت في بلدة الكعبية طباش الحجاجرة، اليوم السبت.

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية لمصاب عانى جروحا خطيرة.

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

مأساة في ليلة الفرح: جريمة قتل تهز قرية جسر الزرقاء
على صلة

مأساة في ليلة الفرح: جريمة قتل تهز قرية جسر الزرقاء

وتتوالى أحداث العنف وجرائم القتل بشكل يومي في المجتمع العربي، في الوقت الذي تتقاعس الشرطة فيه عن القيام بعملها للحد من الجريمة، وسط مؤشرات على تواطؤ أجهزة الأمن الإسرائيلية مع منظمات الإجرام.

وتحولت عمليات إطلاق النار وسط الشوارع والقتل في البلدات العربية إلى أمر معتاد خلال السنوات الماضية، ويجد المجتمع العربي نفسه رهينة لجرائم منظمة متصاعدة.

جسر الزرقاء: مقتل شابة وشاب في جريمة إطلاق نار
على صلة

جسر الزرقاء: مقتل شابة وشاب في جريمة إطلاق نار

ويأتي ذلك وسط تعزز شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب، علمًا بأن معظم الجرائم مرتبطة بالعمل في القروض والفوائد بالسوق السوداء وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام.

الكعبية العنف والجريمة إطلاق نار تقاعس الشرطة

التعليقات