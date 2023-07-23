أم الفحم: إصابة خطيرة بجريمة إطلاق نار

أسفرت جريمة إطلاق نار في منطقة الأقواس بالقرب من حي الجبارين في مدينة أم الفحم عن إصابة أحد السكان بجروح وصفت بأنها خطيرة.

من مكان الجريمة بأم الفحم، صباح اليوم

أصيب أحد سكان أم الفحم بجروح خطيرة، صباح اليوم الأحد، إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في منطقة الأقواس بالقرب من حي الجبارين في المدينة.

واستدعيت الطواقم الطبية إلى مكان الجريمة، وقدمت العلاجات الأولية للمصاب، ثم جرى نقله إلى مستشفى "هعيمك" في مدينة العفولة لاستكمال العلاج.

وتتوالى أحداث العنف وجرائم القتل بشكل يومي في المجتمع العربي، في الوقت الذي تتقاعس الشرطة فيه عن القيام بعملها للحد من الجريمة، وسط مؤشرات على تواطؤ أجهزة الأمن الإسرائيلية مع منظمات الإجرام.

وتحولت عمليات إطلاق النار وسط الشوارع والقتل في البلدات العربية إلى أمر معتاد خلال السنوات الماضية، ويجد المجتمع العربي نفسه رهينة لجرائم منظمة متصاعدة.

ويأتي ذلك وسط تعزز شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب، علما بأن معظم الجرائم مرتبطة بالعمل في القروض والفوائد بالسوق السوداء وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام.

وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري ولغاية الآن، 121 قتيلا، بينما في العام الماضي قتل 109 أشخاص، فيما جرى توثيق أكثر من 111 جريمة قتل عام 2021.