مصرع شاب من الطيرة بحادث طرق

تلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن حادث طرق على شارع رقم 444 قرب الطيرة، وعلى الفور هرع طاقم طبي إلى المكان وقدم الإسعافات الأولية الميدانية لشاب (28 عاما)، حيث أعلن لاحقا عن وفاته في المستشفى.

لقي شاب في العشرينيات من عمره مصرعه فجر اليوم الأحد، وذلك بعد إصابته بجراح وصفت بالخطيرة، وذلك جراء حادث طرق وقع بالقرب من مدينة الطيرة في منطقة المثلث الجنوبي.

وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن حادث طرق على شارع رقم 444 قرب الطيرة، وعلى الفور هرع طاقم طبي إلى المكان وقدم الإسعافات الأولية الميدانية لشاب من الطيرة يدعى أمير جمال أبو خيط (28 عاما)، ونقلته على وجه السرعة وهو بحالة حرجة إلى مستشفى "مئير" في كفار سابا لاستكمال العلاج، حيث أعلن عن وفاته لاحقا بعد أن فشلت محاولات إنقاذ حياته.

وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الحادث، وأظهرت المعلومات الأولية أن الحديث يدور عن حادث طرق ذاتي، حيث انقلبت مركبة بعد أن اصطدمت في عامود عند مفرق "إيال" في مساره عند شارع 444 باتجاه مدينة الطيرة.