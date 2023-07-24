إصابة خطيرة بجريمة إطلاق نار بأبو سنان

فتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات جريمة إطلاق النار، حيث أغلقت مكان الجريمة وقام طاقم المعهد الجنائي بجمع الأدلة والبيانات من موقع الجريمة، دون الإعلان عن تنفيذ أي اعتقالات.

أصيب شخص بجراح وصفت بأنها خطيرة جدا، وذلك إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في بلدة أبو سنان في الجليل، بعد ظهر اليوم الإثنين.

وتلقت طواقم الإسعاف التابعة لمركز "حيان" الطبي، بلاغا عن جريح في أبو سنان، وعلى الفور هرعت الطواقم إلى المكان.

وقدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية لشخص وصفت إصابته بالخطيرة جدا، حيث تم نقله على وجه السرعة إلى للمركز الطبي الجليل في نهاريا لاستكمال العلاج، علما أن إصابته بالرأس.

وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات جريمة إطلاق النار، حيث أغلقت مكان الجريمة وقام طاقم المعهد الجنائي بجمع الأدلة والبيانات من موقع الجريمة، دون الإعلان عن تنفيذ أي اعتقالات.

وتحولت عمليات إطلاق النار وسط الشوارع والقتل في البلدات العربية إلى أمر معتاد خلال السنوات الماضية، ويجد المجتمع العربي نفسه رهينة لجرائم منظمة متصاعدة.

ويأتي ذلك وسط تعزز شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب، علما بأن معظم الجرائم مرتبطة بالعمل في القروض والفوائد بالسوق السوداء وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام.

وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري ولغاية الآن، 121 قتيلا، بينما في العام الماضي قتل 109 أشخاص، فيما جرى توثيق أكثر من 111 جريمة قتل عام 2021.