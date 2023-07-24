الأردن يُسقط مسيّرة حملت مواد مخدرة قادمة من سورية

"بعد إسقاط الطائرة، تبيّن أنها تحمل 2 كيلو غرام من مادة الكريستال (المخدرة)، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة".

أعلن الجيش الأردني الإثنين إسقاط طائرة مسيّرة محملة بمواد مخدرة قادمة من سورية.

جاء ذلك في بيان أورده الجيش الأردني على موقعه الرسمي، نقلا عن مصدر عسكري وصفه بـ"المسؤول".

وذكر المصدر أن "قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيّرة الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم إسقاطها داخل الأراضي الأردنية ".

وأضاف "بعد إسقاط الطائرة، تبيّن أنها تحمل 2 كيلو غرام من مادة الكريستال (المخدرة)، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة".

وأسقط الجيش الشهر الماضي 3 مسيّرات خلال محاولات تهريب من سورية، إحداها كانت محملة بالأسلحة.

وعقد بالعاصمة عمّان الأحد الاجتماع الأول للجنة المشتركة بين البلدين، التي تشكلت تنفيذا لمخرجات اجتماع "عمّان التشاوري" الذي انعقد في 1 أيار/ ماي الماضي، للتعاون في مكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود السورية إلى الأردن.

وخلال السنوات الماضية، شهد الأردن مئات محاولات التسلل والتهريب، خاصة من سورية والعراق، نتيجة تردي الأوضاع الأمنية في البلدين الجارين.