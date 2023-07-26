أنقرة: عباس يبحث مع هنية سبل تهيئة الأجواء قبل لقاء القاهرة

مصادر صحافية فلسطينية: "المجتمعين اتتفقوا على ضرورة توحيد الجهود الوطنية لمواجهة المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية خاصة مشاريع الحكومة الصهيونية المتطرفة التي تريد ابتلاع الأرض وتوسيع الاستيطان والسيطرة على مقدرات شعبنا، وفي مقدمة ذلك الخطر الأساسي المتعلق بالضفة والقدس..."

التقى الرئيس الفلسطيني، محمود عبّاس، ظهر اليوم الأربعاء، برئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنيّة، في العاصمة التركية أنقرة، لبحث سبل تهيئة الأجواء قبيل اجتماع الأمناء العامين المقرر انعقاده في القاهرة.

وترأس هنيّة وفدا من حركة حماس فيما ترأس عبّاس وفدا من السلطة الفلسطينية.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" حسام بدران إنّ "اللقاء شهد نقاشا صريحا وعميقا، وجاء في إطار استكمال مشاورات الحركة مع مختلف القوى والفصائل الفلسطينية بغرض التحضير الجيد لاجتماع الأمناء العامين المقرر انعقاده في 29 و30 تموز/ يوليو الجاري في العاصمة المصرية القاهرة".

ونقلت مصادر صحافية فلسطينية أن "المجتمعين اتتفقوا على ضرورة توحيد الجهود الوطنية لمواجهة المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية خاصة مشاريع الحكومة الصهيونية المتطرفة التي تريد ابتلاع الأرض وتوسيع الاستيطان والسيطرة على مقدرات شعبنا، وفي مقدمة ذلك الخطر الأساسي المتعلق بالضفة والقدس المحتلة".

وصرّح بدران أن "حماس أكدت أن المقاومة الشاملة هي السبيل الأنجع لمواجهة الاحتلال والمخاطر المحدقة بالقضية، وأنه لا بد أن تتناسب مخرجات اجتماع الأمناء العامين مع طموحات وآمال شعبنا، ولذلك مطلوب التحضير الجيد لهذا اللقاء مع ضرورة تهيئة الظروف الميدانية لإنجاحه".

ومن المقرر أن يلتقي اليوم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مع الوفد الفلسطيني بحضور كل من رئيس حركة "حماس"، إسماعيل هنية والرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في العاصمة أنقرة.

وكان قد عباس، أول من أمس الإثنين، إلى العاصمة التركية أنقرة للقاء نظيره رجب طيب إردوغان، بناء على دعوة الأخير.

وكان في استقبال عباس بمطار أسن بوغا، نائب وزير الخارجية التركي محمد كمال بوزاي والسفير الفلسطيني لدى أنقرة فائد مصطفى.

وأشارت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية إلى أن الرئيسين سيستعرضان خلال اللقاءات العلاقات التركية – الفلسطينية بجميع جوانبها. وسيبحث الجانبان أيضا الخطوات التي يمكن اتخاذها لتعميق التعاون بين البلدين؛ وفقا للبيان.