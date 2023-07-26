الفيدرالي الأميركي يرفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس

"تشير المؤشرات الأخيرة إلى أن النشاط الاقتصادي يتوسع بوتيرة معتدلة.. كانت مكاسب الوظائف قوية في الأشهر الأخيرة، وظل معدل البطالة منخفضا".

رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (الفيدرالي الأميركي) الأربعاء أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 0.25%، مسجلة أعلى مستوى منذ كانون الثاني/ يناير 2001.

وقال الفيدرالي في بيان، إنه رفع أسعار الفائدة للمرة الـ11 منذ آذار/ مارس 2022، لتستقر عند نطاق 5.25 ـ 5.50%.

تأتي الزيادة بينما يتوقع محللو "وول ستريت" على نطاق واسع أن تكون الأخيرة خلال العام الجاري، مع تبقي ثلاثة اجتماعات مقبلة حتى كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وذكر الفيدرالي الأربعاء أن لجنة السوق المفتوحة تسعى لتحقيق أقصى قدر من التوظيف، وخفض التضخم إلى الهدف البالغ 2% على المدى الطويل.

وزاد "ودعما لهذه الأهداف، قررت اللجنة رفع النطاق المستهدف لسعر الأموال الفيدرالية إلى نطاق 5.25 ـ 5.50%.. ستواصل اللجنة تقييم المعلومات الإضافية وآثارها على السياسة النقدية".

وتابع "تشير المؤشرات الأخيرة إلى أن النشاط الاقتصادي يتوسع بوتيرة معتدلة.. كانت مكاسب الوظائف قوية في الأشهر الأخيرة، وظل معدل البطالة منخفضا".

ورأى أن "النظام المصرفي الأميركي سليم ومرن.. من المرجح أن تؤثر شروط الائتمان الأكثر صرامة على الأسر والشركات في النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم.. مدى هذه الآثار لا يزال غير مؤكد".

وتراجع التضخم السنوي في الولايات المتحدة إلى 3% خلال حزيران/ يونيو الماضي، نزولا من 4% في أيار/ مايو السابق له، في هبوط حاد فاق توقعات المحللين.

ويستهدف الفيدرالي للوصول إلى معدل تضخم في حدود 2% على المدى الطويل، في وقت اقترب فعليا من تحقيق الهدف.