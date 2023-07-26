حوادث الطرق: مصرع شاب في الطيرة وإصابة خطيرة قرب الزرازير

لقي شاب مصرعه في حادث دراجة نارية بمدينة الطيرة فيما أصيب آخر بجروح خطيرة في حادث طرق آخر قرب الزرازير.

لقي الشاب عمر مجدي عبد الحي، في العشرينيات من عمريهما، مصرعه في حادث دراجة نارية بمدينة الطيرة مساء الأربعاء.

واستدعي طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" إلى مكان الحادث، وقدم العلاجات الأولية للمصاب فيما جرى نقله إلى مستشفى "مئير" في كفار سابا وهو موصول بجهاز التنفس الاصطناعي، بيد أنه جرى إقرار وفاته بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

وعلى شارع 7626 قرب بلدة الزرازير، أصيب شخصان (23 و44 عاما) بجروح خطيرة وطفيفة إثر حادث طرق بين سيارة ودراجة نارية.

وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية لسائق الدراجة النارية إذ عانى جروحا خطيرة في رأسه، بينما المصاب الآخر وهو سائق السيارة فقد عانى جروحا طفيفة.

وأحيل المصابان إلى مستشفيي "رمبام" في حيفا و"هعيمك" في العفولة لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادثين المنفصلين.