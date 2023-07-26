نابلس: شهيد برصاص الاحتلال في مخيم العين واعتقال مطلوب

استشهد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في مخيم العين بنابلس | الاحتلال يعتقل شابا بعد أن حاصر منزلا كان الشاب المطلوب للاحتلال فيه..

استشهد الشاب محمد عبد الحكيم نعيم ندى (23 عامًا) إثر إصابته برصاصة في الصدر، في مخيم العين بمدينة نابلس، ظهر اليوم الأربعاء، إثر إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، جراء اقتحامها مخيم العين وأغلاق مداخله، لاعتقال أحد الشبان المطلوبين للاحتلال.

واعتقل الشاب نور البسيوني بعد أن حاصرت قوات الاحتلال منزلا كان يتحصن فيه البسيوني وطالبته بتسليم نفسه.

وأظهرت مقاطع فيديو أن جنود الاحتلال منعوا سيارات الإسعاف من الدخول إلى منطقة الاقتحام التي سُجّلت فيها إصابات إثر الاقتحام واندلاع مواجهات في المكان.

وأشارت تقارير فلسطينية محلية إلى أن الاحتلال يحاصر منزلا ويطالب شابا متحصنا فيه بأن يسلّم نفسه.

وخلّفت عملية الاقتحام للمخيم أضرارا بعدد من ممتلكات الفلسطينيين بينها سيارات مركونة على الأطراف، جراء الاصطدام.

وأوضحت تقارير فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم في البداية بسيارة عمل مع لوحة ترخيص فلسطينية قبل أن يدفع الاحتلال بقوات تعزيز عسكرية للمخيم وإغلاق مداخله.