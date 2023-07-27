4 إصابات بينها حالة حرجة بإطلاق النار في سخنين

أصيب أربعة أشخاص من جراء تعرضهم لإطلاق نار في مدينة سخنين؛ التقارير المحلية تشير إلى إصابة واحدة على الأقل بحالة "حرجة"؛ خلفية الجريمة لم تتضح بعد.

أصيب 4 أشخاص من جراء تعرضهم لإطلاق نار في مدينة سخنين، مساء اليوم، الخميس.

وأكدت مصادر محلية إصابة نحو أربعة أشخاص في جريمة إطلاق نار لم تتضح خلفيتها بعد.

وأفادت خدمة "نجمة داوود الحمراء" بأن طواقمها قدمت الإسعافات الأولية لأربعة مصابين بينهم شاب يبلغ من العمر 19 عاما وحالتة "حرجة غير مستقرة"، بالإضافة إلى آخر في العشرينات من عمره وحالته "متوسطة الخطورة".

ولفتت الطواقم الطبية إلى إصابة آخرَيْن في سنوات الخمسين من العمر، وأفادت بأن حالتهما "طفيفة"، وقالت إنها عملت على نقل المصابين إلى "المركز الطبي للجليل" في نهاريا.

وفجر اليوم الخميس، قتل الشاب أدهم إبراهيم زيود، وهو من سكان بلدة سيلة الحارثية قضاء جنين بالضفة الغربية، من جراء تعرضه لإطلاق نار في أحد أحياء مدينة أم الفحم.

وجريمة قتل زيود هي جريمة القتل الثالثة التي تنفذ في البلدات العربية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وخلال الأسبوعين الماضيين، قتل أربعة شبان من سكان الضفة الغربية المحتلة في جرائم إطلاق نار نفذت في البلدات العربية في أراضي 48، حيث قتل 3 شبان في جريمتين منفصلتين في كفر قاسم وكفر برا إضافة لمقتل زيود في أم الفحم.

وأمس الأربعاء، قتل في مدينة اللد الشاب شادي أبو سحاب (29 عاما) من جراء انفجار سيارة في أحد شوارع المدينة، كما قتل في مدينة طمرة، الشاب أشرف صابر عكاوي (33 عاما)، وذلك إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار.

ومع جريمة القتل في أم الفحم فجر اليوم الخميس، ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الحالي، إلى 125 قتيلا خلال نصف عام، بينما قتل في العام الماضي 109 أشخاص، فيما جرى توثيق أكثر من 111 جريمة قتل في العام 2021.

وتتوالى أحداث العنف وجرائم القتل بشكل يومي في المجتمع العربي، في الوقت الذي تتقاعس الشرطة فيه عن القيام بعملها للحد من لمحاربة الجريمة، وسط مؤشرات تؤكد على تواطؤ أجهزة الأمن مع منظمات الإجرام.