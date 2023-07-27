استشهد الطفل فارس شرحبيل أبو سمرة (14عاما)، برصاص الاحتلال الحي في قلقيلية، بعد انتصاف ليل الأربعاء، فيما اندلعت مواجهات بين أهال وقوات الاحتلال.

استشهد طفل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيليّ في قلقيلية، بالضفة الغربية المحتلة، بعد انتصاف ليل الأربعاء.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان أول: "استشهاد طفل برصاص الاحتلال في قلقيلية".

الطفل الشهيد فارس شرحبيل أبو سمرة

وأكدت في بيان ثان أصدرته بعيد وقت وجيز، "استشهاد الطفل فارس شرحبيل أبو سمرة (14عاما)، برصاص الاحتلال الحي في قلقيلية".

فيديو من #قلقيلية، يُظهر تجمهر الأهالي في أحد الشوارع الرئيسية، فيما يُسمع صوت إطلاق الرصاص الحيّ من قبل قوات الاحتلال، والذي أسفر عن استشهاد طفل.

التفاصيل: https://t.co/kQZoyfcaau pic.twitter.com/OizmvpyQyM — موقع عرب 48 (@arab48website) July 26, 2023

وباستشهاد الطفل أبو سمرة، يرتفع عدد الشهداء منذ مطلع العام الجاري إلى 202، بينهم 37 طفلا وطفلة، و11 شهيدة، وفقا لمعطيات وزارة الصحة.

وأفادت مصادر محلية، بأن الطفل استشهد، بعد إصابته برصاص الاحتلال الحيّ في الرأس خلال اقتحام حي النقار في قلقيلية.

قوات الاحتلال في #قلقيلية، حيث استشهد طفل بالرصاص الحيّ. pic.twitter.com/FxpmX7SzdG — موقع عرب 48 (@arab48website) July 26, 2023

واندلعت مواجهات مع شبان خلال محاولة التصدي لاقتحام الاحتلال لقلقيلية، أطلق خلاله جيش الاحتلال الرصاص الحي، والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع، فيما رشق الشبان قوات الاحتلال بالحجارة والزجاجات الحارقة.

وفي وقت سابق، الأربعاء، استشهد الشاب محمد عبد الحكيم نعيم ندى (23 عامًا) إثر إصابته برصاص الاحتلال في الصدر، في مخيم العين بمدينة نابلس، عقب اقتحام قوات الاحتلال المخيم وإغلاق مداخله، بزعم اعتقال أحد الشبان المطلوبين له.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال، مساء الأربعاء في بلدة يعبد جنوب غرب جنين.

وجاء في التفاصيل، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة يعبد، ما أدى إلى وقوع مواجهات تركزت في محيط المدارس، كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفيرت.

وفي مدينة رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال حي الطيرة مساء الأربعاء وسط اندلاع مواجهات مع الشبان.

وأفيد بأن قوات الاحتلال اقتحمت حي الطيرة وتمركزت مقابل بناية "طنوس"، ونصبت حاجزا عسكريا في بداية الطريق المؤدي إلى ضاحية "الريحان".

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت، والغاز السام باتجاه الشبان، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.