إقرار وفاة امرأة من طوبا إثر تعرضها لحادث سير قرب عرابة

لقيت امرأة (59 عاما) من طوبا الزنغرية، اليوم السبت، مصرعها، إثر تعرضها لحادث سير إثر اصطدام سيارتين على شارع 804 بالقرب من وادي سلامة بالطريق إلى عرابة.

وأُصيب زوج الامرأة البالغ من العمر نحو 60 عاما، بجروح خطيرة ولا زال يتلقى العلاج في المستشفى.

وكان قد أُصيب شاب ثالث في الحادث ووصفت جراحه بالمتوسطة، حالته مستقرة وهو بوعي كامل.

وكان قد لقي الشاب عبد الرحمن عادل أبو رياش، في العشرينيات من عمره، مصرعه بعدما اصطدمت به سيارة خلال ركوبه دراجة نارية في مدينة اللد، مساء أمس الجمعة.

ولقي الشاب الناشط الاجتماعي والسياسي، أبو رياش، مصرعه إثر تعرضه للحادث أثناء عمله في مجال الإرساليات.