مخيم عين الحلوة: مقتل قائد الأمن الوطني الفلسطيني وتجدد الاشتباكات المسلحة

تجددت الاشتباكات بمخيم عين الحلوة في لبنان، بعد ظهر اليوم الأحد، بعد أن تعرض موكب قائد الأمن الوطني الفلسطيني، أبو أشرف العرموشي، في صيدا لكمين تخلله إطلاق نار، ما أدى لمقتله و4 من المرافقين معه، وإصابة آخرين.

وأظهرت مقاطع فيديو أن اشتباكا مسلحا يدور في المخيم ومحيطه، ولاحقا أعلن الجيش اللبناني، عن "إصابة عسكري جراء سقوط قذيفة داخل أحد المراكز العسكرية بمحيط مخيم عين الحلوة".

وأكد نائب قائد الأمن الوطني في مخيم عين الحلوة، مقتل العرموشي.

وأشارت مصادر أمنية لبنانية إلى قناة الجزيرة أن "5 قتلى حصيلة الاشتباكات في مخيم عين الحلوة منذ يوم أمس".