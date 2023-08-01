استشهاد فلسطينيّ برصاص الاحتلال بزعم محاولة تنفيذ عمليّة طعن قرب السموع جنوب الخليل

استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن قرب الخليل، وذلك بعد ساعات قليلة من استشهاد الشاب مهند المزارعة (20 عاما) من بلدة العيزرية شرقي القدس المحتلة، في عملية إطلاق نار نفذها في مستوطنة "معالي أدوميم"

استشهد فلسطينيّ برصاص قوات الاحتلال الإسرائيليّ، مساء اليوم الثلاثاء، بزعم محاولته تنفيذ عمليّة طعن قرب الخليل في الضفّة الغربيّة المحتلّة.

يأتي ذلك بعد ساعات قليلة من استشهاد الشاب مهند المزارعة (20 عاما) من بلدة العيزرية شرقي القدس المحتلة، في عملية إطلاق نار نفذها في مستوطنة "معالي أدوميم"، أسفرت عن إصابة 5 مستوطنين بجراح متفاوتة الخطورة.

وزعمت تقارير إسرائيلية بأن الشاب الفلسطيني، قد حاول طعن جنود بجيش الاحتلال، خلال تواجدهم في محطّة للحافلات، قرب بلدة السموع، ليُطلَق عليه النار، بعيد ذلك.

وقد أشارت التقارير إلى أن طبيبا بجيش الاحتلال، قد أقرّ وفاة الشاب، ليستشهد بذلك متأثرا بإصابته.

وشرعت قوات الاحتلال بإجراء عمليات بحث، وعزّزت من تواجُد عناصرها في المنطقة.

وقال جيش الاحتلال في بيانه الأوليّ الذي أصدره بشأن العملية: "ورد بلاغ عن محاولة تنفيذ عملية طعن في مفترق (السموع) في منطقة لواء يهودا (الضفة الغربية المحتلة)".

وذكر أنه "تم تحييد المخرّب"، مشيرا إلى أنه "لا إصابات"، بين عناصر جيش الاحتلال.

وفي بيان ثان، قال جيش الاحتلال إن "ضابطة وجنييا من (الجيش) قاما بتحييد مخرّب حاول تنفيذ عملية طعن في مفرق (السموع) جنوب الخليل".

وذكر البيان ذاته أن "جنديا وضابطة قد رصدا مشتبهًا فيه في المفرق... جنوب الخليل، وتقدما باتجاهه، حيث قام المخرب بمحاولة طعنهما، حيث قام الجندي بتحييد المخرب. ولم تقع إصابات في صفوف قواتنا".

وزعم صاحب متجر في المكان الذي نُفِّذت فيه عملية إطلاق النار في مستوطنة "معالي أدوميم"، أن منفذ عملية إطلاق النار كان يرتدي بزة صفراء تابعة لبلدة الاحتلال في القدس، وقام بإطلاق النار، فيما قام عناصر من الشرطة وشخص مدني مسلح بإطلاق النار صوبه و"تحييده"، على حد تعبيره.

وتشير تقديرات الأجهزة الأمنية إلى أن منفذ العلمية، يحتمل أنه انتحل شخصية حارس أمن، علما بأن منفذ العملية يعمل منذ سنوات عامل نظافة داخل المستوطنة، وهو على ما يبدو من سكان العيزرية.