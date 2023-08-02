الأغوار: إصابة مستوطنة في عملية إطلاق نار على مركبة

ادعت تقارير إسرائيلية أن عملية إطلاق النار استهدفت مركبة، ما أسفر عن إلحاق أضرار بها وإصابة امرأة كانت بداخلها.

من مكان العملية (تصوير طواقم الإسعاف الإسرائيلية)

أصيبت مستوطنة من "كوخاف يعكوف" بجراح إثر إطلاق نار على مركبة زعم الاحتلال بأنها عملية قرب حاجز الحمرا في منطقة الأغوار، ظهر اليوم الأربعاء.

وزعم جيش الاحتلال أن عملية إطلاق نار نفذت قرب مفرق الحمرا في الأغوار، فيما تجري أعمال بحث وراء المشتبهين؛ وفقا لما جاء في بيان له.

وأضاف أن "مواطنة إسرائيلية أصيبت بجراح طفيفة من جراء شظايا إطلاق النار فيما تضررت المركبة بعدة عيارات نارية"؛ مشيرا إلى أن قواته شرعت بمطاردة منفذي العملية.

وأغلقت قوات الاحتلال حاجز الحمرا الواقع شمال محافظة أريحا والأغوار أمام مركبات المواطنين إثر العملية، ودققت في بطاقات راكبيها وعززت من تواجدها العسكري في محيط الحاجز.

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية لمصابة (31 عاما) وصفت حالتها بالطفيفة إثر إصابتها في الوجه من جراء الزجاج.

وذكر مضمد أنه "مع وصولنا إلى المكان رأينا مركبة تضررت من جراء عيارات نارية، إذ كان بداخلها 4 أشخاص بينهم امرأة ورجل وطفلان (6 و9 سنوات)".

وتابع أن "إصابة واحدة كانت في المكان لامرأة عانت جروحا طفيفة من جراء تحطم الزجاج، إذ قدمنا لها العلاجات ثم جرى نقلها إلى المستشفى".

وادعت تقارير إسرائيلية أن عملية إطلاق النار استهدفت مركبة، ما أسفر عن إلحاق أضرار بها وإصابة امرأة كانت بداخلها.

ومما يذكر أن فلسطينيا من بلدة العيزرية استشهد أمس الثلاثاء في عملية إطلاق نار نفذها في مستوطنة "معالي أدوميم" قرب القدس المحتلة، ثم بعد ساعات استشهد فتى فلسطيني (15 عاما) برصاص قوات الاحتلال بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن قرب الخليل.

والشهيدان هما الفتى محمد فريد شوقي الزعارير (15 عاما) ومهند المزارعة (20 عاما) من بلدة العيزرية.