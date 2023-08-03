إصابة خطيرة لعامل سقط من علو بورشة بناء في تل أبيب

أسفر حادث عمل بورشة بناء في مدينة تل أبيب، صباح اليوم الخميس، عن إصابة خطيرة لعامل ، في الستينيات من عمره.

أصيب عامل ستيني بجروح وصفت بأنها خطيرة من جراء سقوطه عن ارتفاع خلال عمله بورشة بناء في مدينة تل أبيب، صباح اليوم الخميس.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" بأن "مركز الاستعلامات 101 في منطقة (دان) تلقى بلاغا، الساعة 07:26، عن سقوط عامل من علو نحو 5 أمتار خلال عمله بورشة بناء في شارع (آرييه عكيفا) بتل أبيب. وقدم مسعفون ومضمدون العلاجات الطبية الأولية للمصاب (60 عاما) في المكان، حالته خطيرة وغير مستقرة وفاقد للوعي ويعاني إصابة بالرأس، ونقلوه إلى مستشفى (إيخيلوف) لاستكمال العلاج".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.