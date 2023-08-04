شهيد وإصابات برصاص وهجوم المستوطنين في برقة

نفذ مستوطنون هجوما على قرية برقة أسفر عن استشهاد شاب وإصابة آخرين بجراح، وذلك بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

من هجوم سابق للمستوطنين على برقة (Gettyimages)

استشهد شاب وأصيب آخرون في هجوم نفذه مستوطنون على قرية برقة شرق مدينة رام الله بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء الجمعة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن الشاب قصي جمال معطان (19 عاما) استشهد برصاص المستوطنين الحي في قرية برقة.

وأوردت جمعية "الهلال الأحمر" الفلسطيني بأن طواقمها نقلت مصابا بالرصاص خلال هجوم المستوطنين، قبل أن يتم إعلان استشهاده في المستشفى.

وجاء في التفاصيل، أن المستوطنين اقتحموا مناطق في النواحي الغربية والشمالية الغربية من برقة بحماية قوات الاحتلال، فيما هب أهالي القرية للدفاع عن أراضيهم.

وأعقب ذلك، وقوع مواجهات أصيب خلالها الشهيد بجراح خطيرة، بالإضافة إلى اثنين على الأقل أصيبا بالحجارة.

وذكرت مصادر محلية، أن المستوطنين أحضروا خلال الاقتحام عددا من المواشي في مؤشر على نيتهم الاستيلاء على أراضي في القرية لإقامة "مستوطنة رعوية".

وأشارت المصادر إلى أن المستوطنين أحرقوا خلال الهجوم سيارتين على الأقل.