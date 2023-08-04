شفاعمرو: إقرار وفاة شاب بعد أيام من إصابته بجريمة إطلاق نار

ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الحالي وحتى الآن، إلى 130 قتيلا، وهي حصيلة جرائم غير مسبوقة مقارنة مع سنوات سابقة.

من مكان الجريمة في شفاعمرو

توفي الشاب أيمن سواعد من شفاعمرو مساء الجمعة متأثرا بإصابته الخطيرة بعد أيام من تعرضه لجريمة إطلاق نار.

وأقر الطاقم الطبي في مستشفى "رمبام" في حيفا وفاة الضحية بعدما باءت محاولات إنقاذ حياته بالفشل.

وكان الضحية قد تعرض لجريمة إطلاق نار مساء الإثنين داخل محل تجاري في حي وادي الصقيع بمدينة شفاعمرو، ما أسفر عن إصابته بجراح حرجة آنذاك.

130 قتيلا في المجتمع العربي منذ مطلع العام

وارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الحالي وحتى الآن، إلى 130 قتيلا، وهي حصيلة جرائم غير مسبوقة مقارنة مع سنوات سابقة.

يُذكر أن 24 شخصا بينهم شابة قتلوا في جرائم إطلاق نار ارتكبت في المجتمع العربي في شهر تموّز/ يوليو، بعدما كانت قد ارتكبت 25 جريمة قتل خلال شهر حزيران/ يونيو الماضي.

وتتوالى أحداث العنف وجرائم القتل بشكل يومي في المجتمع العربي، في الوقت الذي يعاني المواطنون من انعدام الأمن والأمان.

وفي الوقت الذي تتصاعد الجريمة بشكل خطير ومستمر في المجتمع العربي، تتقاعس الشرطة عن القيام بعملها للحد من هذه الظاهرة، وسط مؤشرات تؤكد على تواطؤ أجهزة الأمن مع منظمات الإجرام.

وتحولت عمليات إطلاق النار وسط الشوارع والقتل إلى أمر معتاد خلال السنوات الماضية في المجتمع العربي، الذي يجد نفسه متروكا لمصيره ورهينة للجريمة المنظمة في ظل ارتفاع معدلات الجريمة بشكل كبير ومتصاعد.

يأتي ذلك وسط تعزز شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب، حيث يعتقد منفذو إطلاق النار أن كل شيء مباح بالنسبة لهم، علما بأن معظم الجرائم مرتبطة بالعمل في الربا والسوق السوداء، وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام.