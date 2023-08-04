مصرع امرأة من الطيرة غرقا في هرتسليا

أسفر حادث غرق في أحد شواطئ هرتسليا عن مصرع امرأة من مدينة الطيرة بعد فشل محاولات إنقاذ حياتها.

لقيت امرأة، في الأربعينيات من عمرها، من مدينة الطيرة مصرعها إثر تعرضها للغرق في شاطئ "هشارون" في هرتسليا، مساء الجمعة.

وعُلم أن ضحية الغرق هي د. دالية فضيلي.

واستدعي طاقم طبي إلى المكان، ولم يكن أمامه سوى إقرار وفاة الغريقة بعد فشل محاولات إنقاذ حياتها.

وقال مضمدان من المكان إن "المرأة كانت على ضفة الشاطئ وهي فاقدة للوعي ودون نبض أو تنفس، إذ جرى انتشالها على يد أشخاص تواجدوا في المكان، إذ جرى تقديم عمليات الإنعاش لها بيد أنه جرى إقرار وفاتها في المكان".