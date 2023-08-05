بزعم عملية إطلاق نار: إنعاش شخص و"تحييد" المنفذ في تل أبيب

أصيب شخص بجراح حرجة قدمت له عمليات الإنعاش إثرها، فيما أطلق مسلح النار على مشتبه بضلوعه في عملية إطلاق نار بمدينة تل أبيب.

أصيب شخص، في الأربعينيات من عمره، بجراح حرجة بزعم عملية إطلاق نار في مدينة تل أبيب مساء السبت، فيما جرى إطلاق النار على شخص بشبهة ضلوعه في العملية المزعومة وإصابته في المكان.

وقالت تقارير إسرائيلية إن "المنفذ أطلق النار على مراقبين للبلدية، ما أسفر عن إصابة أحدهما فيما أقدم آخر على إطلاق النار عليه وتحييده".

وأضافت التقارير الإسرائيلية أن "اثنين من مراقبي البلدية اللذين استقلا دراجة نارية ركنا إلى جانب شخص عربي أثار شبهاتهما، وفي أعقاب ذلك أشهر المشتبه مسدس وأطلق النار نحوهما ما أسفر عن إصابة أحدهما بجراح حرجة، فيما أطلق الآخر النار عليه".

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان لها "تلقينا بلاغا حول عملية إطلاق نار في شارع ’مونتيفيوري’ بتل أبيب، أسفرت عن إصابة شخص وجرة نقله لاستكمال تلقي العلاج".

وأضافت أنه "جرى تحييد المنفذ وقد تلقى العلاج على يد طاقم طبي في المكان".

ودفعت الشرطة الإسرائيلية بقوات معززة إلى المكان، فيما وصل مفتش عام الشرطة، يعقوب شبتاي، إلى المكان.

التفاصيل بعد قليل...