باقة الغربية: مظاهرة قطرية مطالبة بحرية الأسير المريض وليد دقة

رفع المشاركون في المظاهرة لافتات حملت صور الأسير وليد دقة وأخرى مطالبة بحريته، إذ كتب على بعض منها "حرية وليد مطلبنا"، "وليد بحاجة للعائلة والعلاج"، "وليد أنهى الحكم الجائر".

نظمت في مدينة باقة الغربية مساء السبت مظاهرة قطرية مطالبة بحرية الأسير وليد دقة الذي يعاني من مرض السرطان ولا يزال يقبع في السجون الإسرائيلية رغم انتهاء فترة محكوميته الأساسية التي امتدت إلى 37 عاما.

وانطلقت المظاهرة من أمام مقهى "الزيتونة" في باقة الغربية، مرورا بشوارع باقة ووصولا إلى منزل عائلة الأسير دقة.

باقة الغربية: مظاهرة قطرية مطالبة بحرية الأسير وليد دقة pic.twitter.com/kRcFBw5cYx — موقع عرب 48 (@arab48website) August 5, 2023

ورفع المشاركون في المظاهرة لافتات حملت صور الأسير وليد دقة وأخرى مطالبة بحريته، إذ كتب على بعض منها "حرية وليد مطلبنا"، "وليد بحاجة للعائلة والعلاج"، "وليد أنهى الحكم الجائر".

وجاءت هذه المظاهرة التي دعت إليها لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا، وذلك ضمن سلسلة من النشاطات والفعاليات التي نظمت في الفترة الأخيرة إسنادا لحرية الأسير دقة.

يتبع...