مصرع عاملين أحدهما من طمرة في حادثي عمل

أسفر حادثا عمل، اليوم، عن مصرع عاملين أحدهما من مدينة طمرة في منطقة الجليل، شمالي البلاد.

من مكان الحادث بالرملة، اليوم (تصوير نجمة داود الحمراء)

لقي عاملان، أحدهما من مدينة طمرة، مصرعيهما في حادثي عمل، اليوم الإثنين.

وفي التفاصيل، لقي العامل عاطف كامل أيوب بكر ذياب (61 عاما) من طمرة في منطقة الجليل، شمالي البلاد، مصرعه خلال عمله في ورشة بناء بمدينة الرملة، صباح اليوم الإثنين.

المرحوم عاطف كامل أيوب بكر ذياب

واعتقلت الشرطة مديري عمل في الورشة واقتادتهما للتحقيق في أعقاب حادث العمل القاتل.

وبحسب المعلومات المتوفرة من طواقم الطوارئ فإن عاملا ستينيا من منطقة الشمال أصيب بجروح بالغة الخطورة، على ما يبدو، إثر سقوط جسم ثقيل عليه، ونُقل إلى المركز الطبي "أساف هروفيه"، وهناك أقر الأطباء وفاته.

وفي حادث آخر، لقي عامل آخر مصرعه في إحدى بلدات المجلس الإقليمي "حيفل موديعين"، وسط البلاد.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" بأن "مركز الاستعلامات 101 في منطقة اليركون تلقى، الساعة 12:00، بلاغا عن إصابة عامل بجرار خلال عمله بالترميمات في إحدى البلدات في بلدة (نوفخ) ضمن منطقة نفوذ المجلس الإقليمي (حيفيل موديعين)، وأقر الطاقم الطبي وفاة العامل (78 عاما) في المكان".

وفتحت الشرطة ملفين للتحقيق في ملابسات الحادثين إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.

من مكان الحادث في "حيفل موديعين، اليوم (طاقم الطوارئ)

ويستدل من المعطيات والإحصاءات المتوفرة أن نحو 46 عاملا لقوا مصارعهم في حوادث العمل بالبلاد منذ مطلع العام الجاري 2023 ولغاية اليوم، في حين أصيب 488 عاملا غالبيتهم أصيبوا في حوادث بورش البناء.

ولقي 73 عاملا مصارعهم في حوادث عمل مختلفة بالبلاد، في العام الماضي 2022. وفي العام 2021 بلغ عدد ضحايا العمل في الصناعة والتجارة والخدمات والزراعة والبناء 66 ضحية، أكثر من نصفهم من عمال البناء العرب.

يذكر أن حوادث العمل ازدادت، في الأعوام الأخيرة، الأمر الذي تسبب بمصرع مئات العمال في ورشات عمل، غالبيتهم العظمى من الفلسطينيين من كلا جانبي الخط الأخضر، وعمال أجانب، وذلك في ظل إهمال السلطات وحتى النقابات المهنية لهذه الحوادث وأسبابها، سيما انعدام وسائل الأمان والمراقبة الفعلية لتطبيق شروط السلامة العامة للعمال.