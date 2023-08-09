اللجنة القطرية تؤكد مواصلة الاعتصام في القدس وتدعو جميع رؤساء السلطات المحلية للمشاركة

اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية تقرر مواصلة الاعتصام الاحتجاجي في القدس، رفضا لقرار وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، فيما تدعو رؤساء السلطات المحلية للمشاركة في تظاهرة احتجاجية يوم الأحد المقبل، وتلوح بخطوات تصعيدية.

أكدت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، اليوم الأربعاء، مواصلة خيمة الاعتصام الاحتجاجي أمام مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية في القدس، وذلك احتجاجًا على السياسة الحكومية في مواجهة العنف والجريمة في المجتمع العربي ورفضا لعدم تحويل الميزانيات المستحَّقة للسلطات المحلية العربية في إطار "هبات الموازنة.

ودعت اللجنة القطرية جميع رؤساء السلطات المحلية العربية للتواجد في خيمة الاعتصام في القدس، عند الساعة العاشرة صباح يوم الأحد المقبل، والمشاركة في اعتصام الرؤساء أمام مكتب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، أثناء انعقاد الجلسة الأسبوعية للحكومة.

كما أفادت اللجنة القطرية بأنها تعتزم "عقد جلسة استثنائية للجنة القطرية لاتخاذ القرارات والإجراءات الاحتجاجية التصعيدية المقبلة، بناء على قرارات المجلس العام للجنة"، بحسب ما جاء في بيان صدر عن مكتب اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية.

وأعلن رئيس اللجنة القطرية، مضر يونس، عن قرارات اللجنة، في مؤتمر صحافي عقده في خيمة الاعتصام، مشددا على أن الاعتصام سيستمر، وقال إن "هذه الخيمة استمرت أسبوع وستستمر، يوم الأحد، سيكون تجمع لرؤساء السلطات المحلية العربية في الخيمة أمام المكاتب الحكومية، وسيتوجه الرؤساء إلى مكتب رئيس الحكومة للتظاهر والاحتجاج".

وأضاف أن "الخطوات القادمة المطروحة ستكون إضراب شامل في السلطات المحلية العربية، بالإضافة إلى تنظيم مظاهرة حاشدة في مدينة القدس، ومن بين الخطوات المطروحة عدم افتتاح العام الدراسي المقبل"، كما قال إن على مركز الحكم المحلي أن يتجمد لصالح هذه القضية.

وتشمل الميزانية المخصصة للسلطات المحلية والتي قرر وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، تجميدها نحو 200 مليون شيكل مخصّصة للإدارة، و100 مليون أخرى للتنمية الاقتصادية في البلدات العربية التي تعاني من ارتفاع معدلات الفقر وضعف البنية التحتية وضعف التمويل للمدارس.

وصباح اليوم، تظاهر رؤساء ومستخدمو السلطات المحلية العربية في خيمة اعتصام، أقيمت يوم الأحد الماضي أمام مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية في القدس، احتجاجا على آفة العنف والجريمة المستفحلة في المجتمع العربي وقرار وزير المالية الإسرائيلي تجميد ميزانيات للسلطات المحلية العربية.