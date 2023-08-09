تقرير: سموتريتش يعتزم تشكيل لجنة لفحص تحويل الميزانيات للقدس المحتلة

هل يتراجع وزير المالية الإسرائيلي عن قراره بشأن تجميد تحويل 200 مليون شيكل مخصصة لتشجيع اندماج المقدسيين في المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية؟ ستوتريتش يعقد مؤتمرا صحافيا مساء اليوم، وتقارير عن عزمه الإعلان عن تشكيل لجنة لفحص الموضوع.

أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، يعتزم الإعلان عن تشكيل لجنة لفحص تحويل ميزانيات للقدس المحتلة، وذلك في ظل التحذيرات الأمنية من القرار الذي اتخذه بتجميد ميزانيات مخصصة لتشجيع اندماج الفلسطينيين من سكان القدس المحتلة، في المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية.

ومن المتوقع أن يعلن سموتريتش عن قراره، في مؤتمر صحافي يعقده مساء اليوم (19:15)، حول تجميد الميزانيات المخصصة للسلطات المحلية العربية (نحو 300 مليون شيكل) ولتشجيع اندماج المقدسيين في المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية (200 مليون شيكل).

بالإضافة إلى ذلك جمّد سموتريتش مبلغا منفصلا قيمته 200 مليون شيكل كان يهدف لتشجيع اندماج المقدسيين في المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية، متذرعا بمخاوف من الجريمة ومخاوف تتعلق بالأمن. وهذا البرنامج هو جزء من خطة خماسية بقيمة 2.1 مليار شيكل تهدف إلى تحسين التعليم والتوظيف والصحة والبنية التحتية في القدس المحتلة.

وفي حين ادعى سموتريتش أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، يدعم هذا القرار، نقلت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11")، عن مقربين من نتنياهو أنه "حاول أن يشرح لسموتريتش ضرورة تحويل هذه الأموال"، في حين حثّه مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، وقادة الأجهزة الأمنية، على ضرورة تمويل البرنامج.

ونقلت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11")، عن مقربين من نتنياهو أنه "حاول أن يشرح لسموتريتش ضرورة تحويل هذه الأموال"، وكشفت القناة أن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، بالأضافة إلى قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، شددوا على ضرورة تمويل برنامج تشجيع المقدسيين على الالتحاق بالجامعات الإسرائيلية.

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