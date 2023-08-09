تقرير: نتنياهو يسعى لتشكيل "حلف دفاعي" مع واشنطن كجزء من الاتفاق مع السعودية

مسؤول أميركي رفيع ينفي تقرير "ولل ستريت جورنال" حول "إطار عمل متفق عليه بخصوص اتفاق يقضي باعتراف السعودية بإسرائيل"؛ في حين يشير تقرير إسرائيلي إلى أن نتنياهو يسعى لتشكيل "حلف دفاعي" مع واشنطن كجزء من الاتفاق مع السعودية.

يسعى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، للتوصل إلى اتفاق حول تشكيل "حلف دفاعي" مع الولايات المتحدة الأميركية، يركز على "تعزيز الردع" ضد إيران، في إطار المفاوضات حول صفقة بين الولايات المتحدة والسعودية وإسرائيل، وذلك بحسب ما نقل موقع "واللا" عن أربعة مسؤولين أميركيين وإسرائيليين "رفيعي المستوى".

جاء ذلك في حين قال البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، إنه لا يوجد إطار عمل متفق عليه بخصوص اتفاق يقضي باعتراف السعودية بإسرائيل. وقال المتحدث باسم الأمن القومي، جون كيربي، إنه "لا يزال هناك الكثير من المناقشات التي ستُجرى هنا".

وأضاف "ليس هناك اتفاق على مجموعة من المفاوضات ولا يوجد إطار متفق عليه بخصوص التطبيع أو أي من الاعتبارات الأمنية الأخرى التي لدينا وأصدقائنا في المنطقة". وتابع "هناك التزام بمواصلة المحادثات والمضي قدما"، موضحا أن "محادثات التطبيع بين السعودية وإسرائيل مستمرة".

وتأتي تصريحات كريبي، في أعقاب تقرير صدر عن صحيفة "وول ستريت جورنال" بهذا الشأن، في وقت سابق اليوم. وفي ما يتعلق بالاجتماع المرتقب والذي طال انتظاره إسرائيليا، بين نتنياهو والرئيس الأميركي، جو بايدن، توقع المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض، أن يلتقي بايدن بنتنياهو في وقت لاحق من الخريف في الولايات المتحدة.

وحول مساعي نتنياهو للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة على تشكيل "حلف دفاعي" لمواجهة "التهديد الإيراني"، أشار "واللا" إلى أن اتفاق من هذا القبيل يجب أن يحصل على موافقة الكونغرس، الأمر الذي سيمنح تل أبيب ضمانات أمنية قوية، في الوقت الذي تتحول فيه إيران إلى دولة عتبة نووية.

وأكد ثلاثة مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين رفيعي المستوى، تحدثوا إلى "واللا" (لم يسمهم)، أنه خلال المكالمة الهاتفية بين نتنياهو والرئيس الأميركي في منتصف تموز/ يوليو الماضي، قال نتنياهو لبايدن أن "لديه فكرة لاتفاق أمني إسرائيلي أميركي" وذلك دون الخوض في التفاصيل.

وقال نتنياهو لبايدن إنه معني بإيفاد وزير الشؤون الإستراتيجية في حكومته، رون ديرمر، الذي يعتبر من الشخصيات المقربة من نتنياهو والذي شغل في السابق منصب سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة، إلى واشنطن، بهدف "عرض الفكرة بشكل مفصّل على مسؤولي البيت الأبيض".

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