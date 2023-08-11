إصابة خطيرة في الرملة إثر انفجار سيّارة

أسفر انفجار سيارة في مدينة الرملة، اليوم الجمعة، عن إصابة شخص بجراح خطيرة، فيما بم يُعرف بعد السبب الذي أدّى إلى الانفجار.

أُصيب رجل يبلغ من العمر 47 عاما، بجراح خطيرة، إثر انفجار سيارة في مدينة الرملة، اليوم الجمعة.

وقال طاقم طبيّ وصل إلى المكان، إنه "تلقى تقريرا، حول انفجار سيارة في شارع ’فاشوش’ في الرملة".

وذكر أن أفراده "يقدّمون العلاج الطبي، ويحيلون رجلا يبلغ من العمر 47 عامًا إلى مستشفى ’أساف هاروفيه’، وهو في حالة خطيرة، مصابا في أطرافه".

وفي حين لم يُعرَف السبب الذي أدّى إلى انفجار السيارة بعد، يشار إلى أن الرملة، ومدينة اللد المجاورة لها، قد شهدتا خلال الآونة الأخيرة، جرائم قتل نُفِّذت بواسطة تفجير مركبات.

من جانبها، ذكرت الشرطة في بيان، أنها "فتحت تحقيقا في ملابسات حادث انفجار سيارة في الرملة، أصيب خلاله رجل بجروح خطيرة".

وأشارت إلى أن "راكب السيارة، لم تُعرف هويته بعد".

وذكرت الشرطة أن عناصرها "وقواتها الكبيرة التي وصلت إلى المكان، فتحت تحقيقًا لفحص الخلفية والظروف".