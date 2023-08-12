الاحتلال يعتزم هدم منزل أحد منفذي عملية مستوطنة "عيلي"

كانت قوات الاحتلال قد داهمت بلدة عوريف قضاء نابلس عقب العملية، واقتحمت منزلي منفذي عملية "عيلي" وهما الشهيدان مهند فالح عبد الله شحادة (26 عاما) وخالد مصطفى عبد اللطيف صباح (24 عاما).

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء السبت أنه سيقوم بهدم منزل أحد منفذي عملية مستوطنة "عيلي" التي أسفرت عن مقتل 4 مستوطنين في حزيران/ يونيو الماضي.

وأبلغ جيش الاحتلال عائلة الشهيد خالد صباح من بلدة عوريف، الجمعة، أن بنيته هدم المنزل الذي قطن فيه؛ وفقا لما ورد في بيان له.

وقال جيش الاحتلال إن الشهيد "الصباح ومنفذ آخر نفذا عملية إطلاق نار يوم 20 حزيران/ يونيو في محطة وقود ومطعم بمحاذاة مستوطنة ’عيلي’".

وأضاف أن "العملية أسفرت عن مقتل 4 مواطنين إسرائيليين فيما أصيب آخرون. وفي أعقاب مطاردة جرى تصفية منفذي العملية".

وكانت قوات الاحتلال قد داهمت بلدة عوريف قضاء نابلس عقب العملية، واقتحمت منزلي منفذي عملية "عيلي" وهما الشهيدان مهند فالح عبد الله شحادة (26 عاما) وخالد مصطفى عبد اللطيف صباح (24 عاما).

وقامت قوات الاحتلال بأعمال تمشيط ومسح هندسي لمنزلي منفذي العملية؛ وفقا لما ورد في بيان لجيش الاحتلال آنذاك.