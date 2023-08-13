عمليات إنعاش لعامل تعرض لصعقة كهربائية خلال عمله في ريشون لتسيون

تعرض عامل ثلاثيني لصعقة كهربائية خلال عمله في ريشون لتسيون، اليوم، ووُصفت حالة عامل بأنها بالغة الخطورة.

وُصفت حالة عامل بأنها بالغة الخطورة إثر تعرضه لصعقة كهربائية خلال عمله في مركز تجاري في ريشون لتسيون، بعد ظهراليوم الأحد.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" بأن "مركز الاستعلامات 101 في منطقة (أيالون) تلقى، الساعة 12:20، بلاغا عن عامل تعرض لصعقة كهربائية خلال عمله في مركز تجاري بريشون لتسيون، وقدم الطاقم الطبي العلاجات الأولية للمصاب (30 عاما) وأجرى له عمليات إنعاش".

وباشرت الشرطة التحقيق في الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.