مصرع رضيع إثر سقوط أسطوانة غاز عليه في النقب

أسفر سقوط أسطوانة غاز عن مصرع طفل رضيع (عام واحد) من منطقة النقب، جنوبي البلاد، بعد ظهر اليوم.

لقي طفل رضيع، يبلغ عاما واحدا، مصرعه، بعد ظهر اليوم الأحد، إثر سقوط أسطوانة غاز عليه، في منطقة النقب، جنوبي البلاد.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" بأن "مركز الاستعلامات 101 في منطقة النقب تلقى، الساعة 12:30، بلاغا عن طفل تم إحضاره إلى نقطة التقاء مع طاقم من خدمة نجمة داود الحمراء على شارع 222 بالقرب من مفرق بير عسلوج، بعد إصابته من جسم ثقيل، على ما يبدو، أسطوانة غاز. وأجرى الطاقم الطبي بمساعدة قوة طبية تابعة للجيش الإسرائيلي عمليات إنعاش للطفل (عام واحد) إلا أنهم اضطروا لإقرار وفاته متأثرا بإصابته الحرجة".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادثة.