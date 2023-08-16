الاحتلال ينفذ عدوانا على مخيم بلاطة: عشرات الإصابات وأضرار بـ 20 منزلا ومتجرا

دارت اشتباكات مسلحة بين مجموعة من المسلحين وقوات الاحتلال التي دفعت بتعزيزات عسكرية من بيت فوريك باتجاه مخيم بلاطة، حيث تم استهداف القوات المقتحمة بإطلاق نار وعبوات ناسفة محلية الصنع.

فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، مقر حركة فتح وشقة سكنية مملوكة لعائلة عبد الله أبو شلال، وتسببت التفجيرات بأضرار إلى عشرات المنازل والمحلات التجارية في السوق، وذلك قبل انسحابها من مخيم بلاطة جنوب نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قوات الاحتلال فجرت مختبرا للمتفجرات كان يحتوي على 15 عبوة متفجرة جاهزة للاستعمال، إضافة إلى تدمير مستودع كان يضم أسلحة ومواد قتالية ومتفجرات، على حد زعم المتحدث العسكري.

وأغلقت قوات الاحتلال مداخل مخيم بلاطة تزامنا مع اقتحامه، حيث نفذت عدوانا على المخيم، عقب اقتحامها شارع السوق وسط تخريب ممتلكات الفلسطينيين.

وتضرر نحو 20 منزلا ومحلا تجاريا في المنطقة الحيوية بالمخيم، شارع السوق، سواء من تفجير منزل أبو شلال ومقر حركة "فتح"، أو عبر التفجيرات الجزئية التي نفذها الاحتلال، فضلاً عن تدمير عشرات السيارات التي كانت تقف أمام المنازل والمحال التجارية.

ودارت اشتباكات مسلحة بين مجموعة من المسلحين وقوات الاحتلال التي دفعت بتعزيزات عسكرية من بيت فوريك باتجاه مخيم بلاطة، حيث تم استهداف القوات المقتحمة بإطلاق نار وعبوات ناسفة محلية الصنع.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص تجاه الطواقم الصحفية خلال تغطيتها اقتحام مخيم بلاطة، حيث أصيب (17 عاما) بشظايا رصاص الاحتلال في أنحاء جسده، تم نقله من مخيم بلاطة باتجاه مستشفى رفيديا بنابلس، حسب ما أفاد الهلال الأحمر.

ووفقا للهلال الأحمر، فإنه تم تسجيل 8 إصابات بالرصاص الحي بينها إصابة خطيرة جدا، و85 إصابة بالاختناق بالغاز خلال اقتحام قوات الاحتلال لمنطقة قبر يوسف ومخيم بلاطة شرق نابلس، والاعتداء على الطواقم الطبية ومنعهم من الوصول لمصاب بالقرب من حاجز حوارة جنوب المدينة.

ونفذت كتيبة بلاطة عملية باستهداف مباشر للمستوطنين إثناء صعودهم إلى الباصات بالقرب من حاجز حوارة للدخول إلى نابلس والاشتباك مع القوات المتواجدة هناك، وانسحاب المقاتلين بإصابات طفيفة وتم إصابة السائق المدني واحتجازه مع المركبة.

ودهمت عشرات الآليات العسكرية الإسرائيلية، برفقة جرافة، المنطقة الشرقية من مدينة نابلس ومخيم بلاطة، من جهة حاجز "بيت فوريك" العسكري شرقي المدينة وحي الضاحية السكني.

واقتحمت قرابة الـ 30 آلية عسكرية المنطقة الشرقية في مدينة نابلس، من حاجز "بيت فوريك"، الذي شهد تجمع آليات الاحتلال عليه منذ عدة ساعات.

وأفاد فلسطينيون بأن المقاومة استهدفت آليات الاحتلال المتوغلة شرقي مدينة نابلس بالأكواع والعبوات محلية الصنع، تزامنا مع سماع صوت صليات من الرصاص.