قتيل بجريمة إطلاق نار في جسر الزرقاء

أسفرت جريمة إطلاق نار في جسر الزرقاء، فجر اليوم الأربعاء، عن مقتل أحد سكان القرية، والضحية يدعى ذيب جربان، في الخمسينيات من العمر.

من مكان الجريمة في جسر الزرقاء، صباح اليوم (تصوير الشرطة)

قُتل ذيب جربان، في الخمسينيات من العمر، فجر اليوم الأربعاء، في جريمة إطلاق نار من قبل مجهولين في بلدة جسر الزرقاء.

وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن مصاب في جسر الزرقاء، وعلى الفور هرعت طواقم إلى المكان وقدمت له العلاجات الأولية ونقلته، على وجه السرعة، إلى مستشفى "هيلل يافه" في مدينة الخضيرة، إذ أقر الطاقم الطبي وفاته بعد فشل كافة المحاولات لإنقاذ حياته.

ضحية الجريمة ذيب جربان

وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات وأسباب جريمة القتل، دون أن تعلن عن تنفيذ أي اعتقالات.

وحسب المعلومات الأولية، فإن الشرطة تلقت بلاغا إطلاق النار على رجل كان قبالة منزله في جسر الزرقاء، إذ توفي متأثرا بإصابته الحرجة.

ووصلت قوات من الشرطة إلى مكان الجريمة، وبدأت عمليات تفتيش وجمع أدلة من موقع الجريمة. ووفقا للشرطة يشتبه أن تكون الخلفية لجريمة القتل جنائية.

وبجريمة القتل فجر اليوم في جسر الزرقاء، ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الحالي ولغاية اليوم، إلى 136 قتيلا، وهي حصيلة جرائم غير مسبوقة مقارنة مع سنوات سابقة.

وتحولت عمليات إطلاق النار وسط الشوارع والقتل إلى أمر معتاد خلال السنوات الماضية في المجتمع العربي، الذي يجد نفسه متروكا لمصيره ورهينة للجريمة المنظمة.

في المقابل، تتقاعس الشرطة الإسرائيلية عن القيام بدورها للحد من الجريمة المنظمة، وسط مؤشرات على تواطؤ أجهزة الأمن الإسرائيلية مع منظمات الإجرام.

يأتي ذلك وسط تعزز شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب، علما بأن معظم الجرائم مرتبطة بالعمل في الربا والسوق السوداء، وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام.