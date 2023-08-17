تقديم لائحتي اتهام ضد رئيس مجلس الرامة ونجله

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة في حيفا، اليوم، لائحة اتهام ضد رئيس مجلس الرامة المحلي نسبت إليه "المساعدة في الابتزاز بالتهديد، الاحتيال وانتهاك الثقة وعرقلة إجراءات القضاء"، وأخرى ضد ابنه نسبت إليه "الابتزاز والتهديد، والاعتداء، وعرقلة الإجراءات القضائية".

قدمت النيابة العامة إلى محكمة الصلح في حيفا، صباح اليوم الخميس، لائحة اتهام ضد الشاب رازي شوقي أبو لطيف (24 عاما) نسبت إليه "الابتزاز والتهديد، والاعتداء، وعرقلة الإجراءات القضائية".

ويستدل من لائحة الاتهام أن "المتهم هو نجل شوقي أبو لطيف، رئيس مجلس الرامة المحلي. قبل تسلم شوقي رئاسة المجلس كان بحوزته محلا لتزويد مواد البناء. في إطار عمله اعتاد مقاول من منطقة الرامة على الشراء من محل شوقي مواد بناء. في أعقاب صعوبات اقتصادية تعرض لها المقاول تراكم عليه دين في محل شوقي قدره 480 ألف شيكل. في العام 2011 انتخب شوقي لرئاسة مجلس الرامة وانتقلت إدارة المحل لابنه البكر ثائر".

وجاء في لائحة الاتهام أيضا أنه "على خلفية الدين لشوقي، في موعد غير معروف بشكل دقيق للمتهمة بين العامين 2012 - 2013، توجه أحد أشقاء أبو لطيف للمقاول باقتراح بموجبه يتقدم المقاول لمناقصة بناء قاعة رياضية بقرية الرامة، ومن هذا المال الذي سيحصل عليه مقابل العمل يدفع الدين لشوقي".

وتبين من لائحة الاتهام أنه "من أجل الإيفاء بشروط المناقصة، حوّل الأخوة أبو لطيف للمقاول مبلغ 500 ألف شيكل بهدف الحصول على كفالة بنكية. وفقا للاتفاق بين المقاول وبين الأخوة أبو لطيف، كان يجب إعادة الدين لشوقي من أموال المشروع الذي سينفذه المقاول، والدين مقابل الكفالة البنكية للأخوة أبو لطيف، والباقي من الأموال تتقاسم بشكل متساو بين المقاول والأخوة أبو لطيف. استمرارا لهذا، نفذ المقاول مشروع بناء القاعة الرياضية، كمقاول آخر مقابل المقاول الذي فاز بالمناقصة. في النهاية تم دفع مبلغ مليون ونصف المليون شيكل على البناء الذي نفذه المقاول للأخوة أبو لطيف. هكذا توقع المقاول أن سد دينه للأخوة أبو لطيف ولشوقي".

ووفقا للائحة الاتهام فإنه "في أيلول/ سبتمبر 2019، طالب المتهم بالتهديد والقوة المقاول بسد الدين لشوقي. المقاول طلب منه التوجه لعمه نضال أبو لطيف من أجل أن يتأكد بأنه أعاد القرض. كذلك في ذات اليوم وصل المتهم إلى منزل المقاول، المتهم خرج من سيارته وتوجه لابن المقاول وهدده بإطلاق النار على منزلهم إذا لم يدفع والده الدين. خلال شهر شباط/ فبراير 2020، وصل المتهم مرة أخرى إلى منزل المقاول وضربه. واستمرار لذلك، نُفذّ إطلاق نار على منزل وسيارة المقاول في حادثتين وأيضا إلقاء عبوة ناسفة على منزل المقاول".

وختمت لائحة الاتهام بأنه "في مطلع شهر حزيران/ يونيو 2022، عندما عمل نجل المقاول على جرافة، توجه إليه المتهم وضربه وقال له أن عليه وعلى أسرته أن يدفعوا له المال وأنه يريد الحصول على منزلهم. كما قال المتهم للمشتكي بأن أمه وأخته ستخرجان من البيت ويتاما بالشارع. في شهر أيلول 2022، تلقى المشتكي توجهات من أشخاص ادعوا أمامه بأن عناصر من عائلة أبو لطيف وجهوا لهم رسالة بموجبها على المقاول بيع منزله لعنصر من عائلة أبو لطيف مقابل مليوني شيكل على الرغم من أن ثمن المنزل يقدر بأربعة ملايين ونصف مليون شيكل. على خلفية أعمال الابتزاز، لم يرفض المقاول مطلقا الاقتراحات هذه بل وافق عليها واقترح إجراء تقدير لسعر البيت".

اتهام رئيس مجلس الرامة بـ"المساعدة في الابتزاز بالتهديد، الاحتيال وانتهاك الثقة وعرقلة إجراءات القضاء"

وفي سياق متصل، قدّمت النيابة العامّة، وبناءً على موافقة النائب العام للدولة عميت آيسمان، إلى المحكمة المركزية في حيفا، اليوم الخميس، لائحة اتهام ضدّ رئيس مجلس الرامة المحلي، شوقي أبو لطيف، نسبت إليه "المساعدة في الابتزاز بالتهديد، الاحتيال وانتهاك الثقة وعرقلة إجراءات القضاء".

ويستدل من لائحة الاتهام أنه "ساعد المتهم المبتزين على ابتزاز مئات آلاف الشواقل كـ(رسوم ابتزاز) من أشخاص يعيشون في ظل الخوف والذعر بسبب حوادث إطلاق نار وإضرام حرائق في بيوتهم، وفي المصالح التجارية التي يمتلكونها". وشملت لائحة الاتهام متهمًا آخر، هادي غزاوي (46 عامًا) حيث نُسبت إليه تهمة "الابتزاز تحت التهديد".

وبحسب لائحة الاتهام، فإن "المتهم شوقي والذي كان على دراية بسمعة أقارب عائلته الأخوة أبو لطيف، استخدم هذه السمعة للتدخل في النزاعات بين المجرمين. إضافة إلى هذا، فإنه وعلى خلفية مركزه وعلاقاته مع الأخوة أبو لطيف، فقد توجّه إليه أشخاص من أجل مساعدتهم في حل النزاعات وتحصيل الديون".

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