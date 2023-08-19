حوّارة: مقتل إسرائيلييْن في عمليّة إطلاق نار... وجيش الاحتلال يبحث عن المنفّذ

قُتل إسرائيليان، مساء اليوم السبت، إثر تعرضهما لعملية إطلاق نار، في حوارة بالقرب من نابلس، وبدأ جيش الاحتلال عملية مطاردة للسيارة التي نفذت عملية إطلاق النار، وأغلقت طرقات في المنطقة.

قُتل إسرائيليان (30 عاما، 60 عاما)، من جراء عملية إطلاق نار، نُفِّذت في حوارة قرب نابلس في الضفة الغربية المحتلة، مساء اليوم السبت، فيما انسحب منفّذ العملية من المكان، ويجري جيش الاحتلال عمليات بحث عنه.

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ومع العملية التي نُفِّذت اليوم، يرتفع عدد القتلى الإسرائيليين في عمليات نُفِّذت منذ مطلع العام الجاري إلى 33 قتيلا.

وذكرت تقارير إسرائيلية في بادئ الأمر أن النيران أُطلقت من سيارة مسرعة، فيما أشار التحقيق الأوليّ لاحقا، إلى أن منفذ العملية ترجّل على قدميه وأطلق النار على القتيلين من مسافة قريبة في محلّ غسيل سيارات، بعد التحقُّق من هويتهما. واعتقلت قوات الاحتلال صاحب المحلّ للتحقيق معه.

وأفاد بيان صدر عن مكتبه، بأن وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، يتلقى معلومات بشأن العملية، وتفاصيلها المتوفرة حتى الآن، مشيرا إلى أنه سيعقد تقييما للوضع الأمنيّ، يشارك فيه كبار المسؤولين في أجهزة الأمن الإسرائيلية.

وأطلق المنفّذ 5 رصاصات من مسدّس صوب القتيلين، وهما مواطنان إسرائيليان يسكنان في جنوب إسرائيل، وهما أب وابنه. وزعمت تقارير إسرائيلية أنه عُثر على المسدس الذي نُفّذت فيه العملية، بالقرب من المكان.

وأفادت مصادر محلية بأن منفّذ العملية دخل إلى مغسلة السيارات مشيا على الأقدام، وحينما تحقّق من هوية الإسرائيليين، أطلق عليهما النار من مسافر صفر، وانسحب بعيد ذلك من المكان؛ وفي هذا الصدد أشارت تقارير إلى أنه انسحب من المكان على قدميه، فيما أفادت تقارير أخرى بأنه ركب في سيارة يقودها شخص أخرى.

وأظهرت مقاطع فيديو مُصوّرة المصابين قبل مقتلهما، فاقدين للوعي، وسط محاولات إنعاش على يد طواقم الإسعاف.

وفي بيان صدر عن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، قال إنهم تلقوا بلاغا بإصابة إسرائيليين بعملية إطلاق نار، قبل الإعلان رسميا عن مقتلهما.

من جانبها، أعلنت "نجمة داود الحمراء"، "مقتل مستوطنين اثنين يبلغان من العمر 60 و30 عاما أصيبا بجروح قاتلة، وذلك بعد محاولات إجراء الإنعاش القلبي الرئوي لهما في مكان الحادث".

أزمات خانقة بسبب إغلاق شوارع وطرق رئيسية

وقال جيش الاحتلال في بيان: "متابعة للتقارير الأولية يدور الحديث عن شبهة لارتكاب عملية إطلاق نار... استهدفت عددا من المواطنين الإسرائيليين في منطقة حوارة".

وأضاف لاحقا أن العملية "أسفرت عن مقتل مواطنين إسرائيليين"، مشيرا إلى أن قواته "باشرت بملاحقة المشتبه فيهم ونشرت الحواجز في المنطقة".

وعمد جيش الاحتلال إلى قطع طرقات وشوارع رئيسية قرب حوارة، ما تسبب بأزمات سير خانقة.

وأغلقت قوات الاحتلال كافة مداخل ومخارج مدينة نابلس؛ في حوارة ودير شرف، و"تل المربعة"، بالإضافة إلى صرة، وزعترة.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن "قوات الاحتلال اعتقلت صاحب المحل الذي نفذت فيه عملية حوارة".

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