مخيم بلاطة: استشهاد شاب متأثرا بجراحه إثر عدوان الاحتلال الأخير

استشهد محمد أبو عصب، برصاص الاحتلال، متأثرا بجراحه الحرجة التي أصيب بها خلال اقتحام الاحتلال لمخيم بلاطة، فجر الأربعاء.

استشهد الشاب، محمد أبو عصب في العشرينيات من عمره، صباح اليوم السبت، متأثرًا بجراحه الحرجة إثر إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، عند اقتحامها مخيم بلاطة، فجر يوم الأربعاء الماضي.

وأُصيب أبو عصب إثر اقتحام قوات كبيرة، فجر الأربعاء الماضي، مخيم بلاطة، وسط اشتباكات مسلحة عنيفة، حيث قامت تلك القوات بتفجير منزل مطارد، ومقر لحركة "فتح" بحجة تصنيع عبوات ناسفة فيها.

وأكدت مصادر طبية فلسطينيية استشهاد الشاب أبو عصب، الذي ينتمي لفصائل المقاومة متأثرًا بإصابته الحرجة.

وفجر الأربعاء الماضي، أصيب العديد من الفلسطينيين بالرصاص والاختناق بعدما اقتحمت قوات الاحتلال، وفجرت منزلًا في مخيم بلاطة شرقي نابلس.

وأُصيب فجر الأربعاء، وفقا للهلال الأحمر، العديد من الشبان منها؛ إصابة بالرصاص الحي في الصدر وهي خطيرة جدا، وإصابتان بشظايا رصاص حي نقلتا إلى المستشفى، وأربع إصابات بشظايا رصاص حي وعولجت ميدانيا، وإصابة بالرصاص الحي واختطفتها قوات الاحتلال، و85 حالة اختناق بالغاز عولجوا ميدانيا، وإخلاء طفل سقط في منزل اقتحمته قوات الاحتلال، وإصابة بقنبلة غاز في الرأس وعولجت ميدانيا، وإصابتان جراء السقوط وعولجتا ميدانيا.