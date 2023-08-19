مصرع طفل من تل السبع إثر غرقه قرب عسقلان

غرق الطفل في بحيرة "زيكيم"، القريبة من عسقلان، وقد قدّم طاقم طبيّ، الإسعافات الأولية له، ثمّ نقله إلى مستشفى "برزيلاي"، حيث أُقرّت وفاته هناك.

لقي طفل من تل السبع في النقب، يبلغ من العمر 3 أعوام، مصرعه غرقا، في وقت متأخر من مساء السبت، في بحيرة بالقرب من عسقلان.

وغرق الطفل في بحيرة "زيكيم"، القريبة من عسقلان، وقد قدّم طاقم طبيّ، الإسعافات الأولية له، ثمّ نقله إلى مستشفى "برزيلاي"، حيث أُقرّت وفاته هناك.

وأقرّ الطاقم الطبيّ وفاة الطفل بعد ثلاث ساعات من نقله للمشفى، وذلك بعد فشل محاولات الإبقاء على حياته، من خلال عمليات الإنعاش.

والشهر الماضي، توفي الطفل عمار يوسف المطيرات (12 عاما)، وهو من سكان بلدة كسيفة في النقب، إثر غرقه في بركة سباحة بإحدى "الفلل" في مدينة أريحا في الضفة الغربية.