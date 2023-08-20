تحطم مركبة الفضاء الروسية "لونا-25" على سطح القمر

تُظهر التحقيقات الأولية أن "لونا-25" خرجت عن المدار المخطط لها قبل أن تصطدم بسطح القمر.

أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس"، الأحد، أنّ "لونا-25"، أول مسبار تطلقه روسيا إلى القمر منذ 1976، تحطّم، السبت، على سطح القمر إثر حادث طرأ خلال مناورة تمهيدية لعملية هبوطه التي كانت مقرّرة، الإثنين.

وقالت الوكالة في بيان إنّه عصر السبت "قرابة الساعة 14:57 انقطع الاتصال مع لونا -25"، مشيرة إلى أنّه "وفقا للنتائج الأوّلية" للتحقيق فإنّ المسبار "لم يعد موجودا بعد أن اصطدم بسطح القمر".

هذه المركبة كانت من المفترض أن تمثل أول هبوط روسي على القمر منذ 47 عامًا.

وتُظهر التحقيقات الأولية أن "لونا-25" خرجت عن المدار المخطط لها قبل أن تصطدم بسطح القمر، كما أفادت وكالة "تاس".

وأعلنت وكالة الفضاء "روسكوزموس" في عبر "تيليغرام"، السبت، أنه "أثناء العملية، وقعت حالة طوارئ على متن المركبة الأوتوماتيكية، مما حال دون إجراء المناورة وفقًا للمعايير المحددة".

وأُطلقت المركبة الفضائية "لونا-25" من قاعدة فوستوشني الفضائية في أمور أوبلاست الروسية في 10 آب/ أغسطس، وهي كانت في رحلة سريعة نحو القمر. وقد تمكنت من تجاوز المركبة القمرية الهندية "Chandrayaan-3"، التي تم إطلاقها في منتصف تموز/ يوليو، في طريقها نحو القمر.

وفي سياق متصل، تُعد مهمة الهبوط "لونا-25" الروسية أول محاولة روسية للهبوط على سطح القمر منذ الأيام السوفيتية. وكانت آخر مركبة فضائية روسية قد هبطت على القمر هي "لونا-24"، وذلك في 18 آب/ أغسطس 1976.

وبالتأكيد، تأتي هذه الأخبار بعد يوم من إعلان المركبة الفضائية حالة الطوارئ أثناء محاولتها دخول المدار قبل الهبوط، وتجري الآن لجنة مشتركة بين الوزارات الروسية تحقيقًا لمعرفة أسباب الحادثة.