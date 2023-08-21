دالية الكرمل: إصابة شاب بجراح خطيرة في "حادث عنف"

"حادث عنف" في دالية الكرمل يسفر عن إصابة شاب (21 عاما) بجراح خطيرة، وذلك بعيد إصابة شاب من أم الفحم بجراح خطيرة، في جريمة إطلاق نار ارتكبت في بلدة عرعرة.

أصيب شاب (21 عاما)، اليوم الإثنين، في "حادث عنف" لم تتضح طبيعته بعد، في بلدة دالية الكرمل، جنوب شرق مدينة حيفا.

وأفادت خدمة "نجمة داوود الحمراء" بأن طواقمها قدمت العلاج اللازم لشاب يبلغ من العمر 21 عاما، إثر تعرضه لـ"حادث عنف" في دالية الكرمل.

وأضافت أن الطواقم نقلوا الشاب وهو بحالة خطيرة إلى مستشفى "رمبام" في حيفا.

ولم تتضح خلفية الإصابة ولا ظروف "حادث العنف" الذي أسفر عنها.

وذكرت مصادر محلية أن المصاب في دالية الكرمل تعرض لإطلاق النار من قبل مجهولين.

وفي وقت سابق اليوم، أصيب شاب بجروح وصفت بأنها خطيرة في جريمة إطلاق نار ارتكبت في قرية عرعرة في منطقة وادي عارة.

وبحسب المعلومات المتوفرة وصل الشاب، وهو من مدينة أم الفحم إلى عرعرة من أجل شراء ملابس، بينما كان يتعقبه شخص مجهول الهوية، وأطلق النار عليه وأصابه بجروح خطيرة ثم لاذ بالفرار من المكان.

يأتي ذلك في الوقت الذي تتصاعد فيه الجريمة بشكل خطير ومستمر في المجتمع العربي، فيما تتقاعس الشرطة عن القيام بعملها للحد من هذه الظاهرة، وسط مؤشرات تؤكد على تواطؤ أجهزة الأمن مع منظمات الإجرام.

وتحولت عمليات إطلاق النار وسط الشوارع والقتل إلى أمر معتاد خلال السنوات الماضية في المجتمع العربي، وسط تعزز شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب.

ومعظم الجرائم (إطلاق النار والطعن وغيرها من الجرائم) مرتبطة بالعمل في الربا والسوق السوداء، وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام.