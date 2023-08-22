رهط: إصابة خطيرة في جريمة إطلاق نار

جريمة إطلاق نار في رهط تسفر عن إصابة شاب (30 عاما) بجراح خطيرة؛ الطواقم الطبية عملت على نقله إلى مستشفى "سوروكا".

أصيب شاب (30 عاما) في جريمة إطلاق نار ارتكبت مساء اليوم، الثلاثاء، في مدينة رهط، علما بأن المدينة كانت قد شهدت في وقت سابق اليوم، جريمة إطلاق نار استهدفت منزل رئيس البلدية، عطا أبو مديغم.

وأفادت خدمة "نجمة داوود الحمراء" بأن طواقمها قدمت الإسعافات الأولية لمصاب من جراء "حادث عنف" وقع في مدينة رهط. وأضافت أن الطواقم نقلت مصابا بحالة خطيرة إلى مستشفى "سوروكا" في مدينة بئر السبع.

وعُلم أن الجريمة في رهط وقعت في الحي رقم 22؛ ولم تعرف هوية الضحية أو خلفية الجريمة بعد؛ في حين لم يصدر بيان عن الشرطة في هذا الشأن.

وكانت الشرطة قد أعلنت في وقت سابق اليوم أن إطلاق نار في رهط استهدف منزل رئيس البلدية، وقالت إنها عثرت على قنبلة قرب المنزل، حيث قام خبراء المتفجرات بتفكيكها وإبطال مفعولها.

وهذه المرة الثانية خلال هذا الأسبوع التي يتم إطلاق النار باتجاه منزل رئيس بلدية رهط؛ وأمس الإثنين، أعلنت الشرطة اعتقال شخصين بشبهة إطلاق النار بالقرب من منزل أبو مديغم.

وزعمت أنهما من أقارب رئيس البلدية، وأطلقا النار على خلفية "نزاع على ملكية أراض".

يأتي ذلك فيما ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري، لتسجل نحو 143 قتيلا، وهي حصيلة قياسية غير مسبوقة.

وتحولت جرائم القتل في المجتمع العربي إلى أمر معتاد خلال السنوات الماضية، مقابل تقاعس الشرطة عن القيام بدورها للقضاء على الجريمة المنظمة، وسط مؤشرات على تواطؤ أجهزة الأمن الإسرائيلية مع منظمات الإجرام.

يأتي ذلك وسط تعزز شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب، علما بأن معظم الجرائم مرتبطة بالعمل في الربا والسوق السوداء، وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام.