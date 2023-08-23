هبوط المركبة الفضائيّة الهنديّة "تشاندريان 3" على القمر

نجحت المركبة الفضائية الهندية، بالهبوط على سطح القمر بسلام، اليوم الأربعاء، بحسب ما أكّدت منظمة أبحاث الفضاء الهندية، الأمر الذي وصفه رئيس الوزراء ناريندرا مودي بأنه "يوم تاريخي".

وقابل فنيو المهمة بهتافات الفرح وبالتصفيق إعلان منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) في مقرها الرئيسي بأن "شاندرايان-3 هبطت بنجاح على سطح القمر".

وبدأت المركبة الهندية هبوطها النهائي اليوم، نحو القطب الجنوبي غير المستكشف للقمر، بعد أيام من تحطم مسبار روسي في المنطقة نفسها.

وقبل الهبوط التام، أعلنت منظمة أبحاث الفضاء الهندية، أن "الهبوط قد بدأ"، ما قوبل بالهتاف والتصفيق كذلك.

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