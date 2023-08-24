إصابتان بجريمة إطلاق نار في كفر كنا

أسفرت جريمة إطلاق نار داخل محل تجاري في بلدة كفر كنا، صباح اليوم الخميس، عن إصابة شخصين.

من مكان إطلاق النار بكفر كنا، صباح اليوم

أصيب شخصان بجريمة إطلاق نار داخل محل تجاري في بلدة كفر كنا، صباح اليوم الخميس.

وبحسب المعلومات الأولية المتوفرة فإن ملثما اقتحم محلا تجاريا في كفر كنا وأطلق النار فأصاب رجلين، أحدهما من المجتمع اليهودي.

وأفاد الناطق بلسان مؤسسة "نجمة داود الحمراء" بأن "مركز الاستعلامات 101 في منطقة الجلبوع تلقى بلاغا، الساعة 08:55، عن حادثة عنف في كفر كنا. وقدم الطاقم الطبي العلاجات الأولية ونقل إلى المركز الطبي في بوريا مصابا (57 عاما) بحالة طفيفة إثر إصابة مخترقة. كما نقل مصاب آخر ذاتيا وحالته متوسطة".

واستُدعيت قوات من الشرطة إلى المكان، وفتحت ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة، ولم يُبلّغ عن أية تفاصيل أخرى واعتقال مشتبهين وخلفية ارتكاب الجريمة.