غزة: مصرع أحد عناصر المقاومة بانفجار عرضي

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني إياد البزم، في تصريح مقتضب إن "شابا استشهد وأصيب آخر بحالة خطيرة إثر انفجار داخل موقع للمقاومة في المحافظة الوسطى"، وأكد إياد البزم أن "الأجهزة الأمنية المختصة تتابع الحادث".

لقي الشاب أشرف حسين من عناصر كتائب القسام في دير البلح مصرعه وأصيب آخر، صباح اليوم الخميس، جراء انفجار عرضي داخل موقع للمقاومة وسط قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني إياد البزم، في تصريح مقتضب إن "شابا استشهد وأصيب آخر بحالة خطيرة إثر انفجار داخل موقع للمقاومة في المحافظة الوسطى"، وأكد إياد البزم أن "الأجهزة الأمنية المختصة تتابع الحادث".

توغل محدود للاحتلال بمحاذاة السياج الأمني

توغلت صباح اليوم الخميس، آليات عسكرية إسرائيلية بمحاذاة السياج الأمني شرقي مخيم المغازي بالمحافظة الوسطى من قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان بتوغل ست جرافات وناقلة جنود ودبابتي "مركافاه"، انطلاقا من بوابة "السرحي"، مسافة نحو 50 مترا في أراضي الفلسطينيين الزراعية شرقي المخيم.

وباشرت الجرافات بأعمال تجريف، بالتزامن مع حركة نشطة لآليات وجيبات عسكرية إسرائيلية قرب السياج الأمني.

وحلقت طائرات مسيرة لجيش الاحتلال في أجواء منطقة التوغل.

وتتوغل قوات الاحتلال بشكل محدود بين حين وآخر في بعض المناطق شرقي القطاع وشماله، وتجرف أراض زراعية وتطلق النار صوب المزارعين وتمنعهم من الوصول إلى أراضيهم تحت ذرائع أمنية.