الفريديس: إصابة خطيرة لامرأة في جريمة إطلاق نار

أسفرت جريمة إطلاق نار ارتكبت في الفريديس عن إصابة امرأة (52 عاما) بجراح وصفت بأنها خطيرة، أحيلت على إثرها إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

أصيبت امرأة، تبلغ 52 عاما من العمر، بجراح وصفت بأنها خطيرة في جريمة إطلاق نار ارتكبت في بلدة الفريديس مساء الأحد.

وحسب المعلومات الواردة، فإن المصابة تعرضت لجريمة إطلاق نار بعد خروجها من حفل زفاف في البلدة.

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصابة، وجرى بوصلها بجهاز التنفس الاصطناعي.

وأحيلت المصابة، على وجه السرعة، إلى مستشفى "هيلل يافة" في الخضيرة لاستكمال العلاج.

وقالت الشرطة إنها باشرت التحقيق في ملابسات الجريمة والبحث وراء الجناة؛ من دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

ومما يذكر أنه بلغ عدد ضحايا جرائم القتل التي ارتكبت في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري ولغاية الآن، 149 قتيلا، وهي حصيلة قياسية غير مسبوقة.

ومنذ مطلع شهر آب/ أغسطس ولغاية الآن، قتل 20 شخصا في جرائم إطلاق نار ارتكبت بالمجتمع العربي، في الوقت تتقاعس فيه الحكومة والشرطة الإسرائيلية عن توفير الأمن والأمان للمواطنين العرب.

وتحولت جرائم القتل في المجتمع العربي إلى أمر معتاد خلال السنوات الماضية، في ظل تقاعس الشرطة عن القيام بدورها للقضاء على الجريمة المنظمة، وسط مؤشرات على تواطؤ أجهزة الأمن الإسرائيلية مع منظمات الإجرام.

يأتي ذلك، وسط تعزز شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب، علما بأن معظم الجرائم مرتبطة بالعمل في الربا والسوق السوداء، وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام.