اتفاق بين المالية ومنظمة المعلمين: إلغاء الإضراب المقرر في المدارس فوق الابتدائية

من جانبه، هاتف رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، رئيس منظمة المعلمين، ران إيرز، وأشاد بالتوصل إلى الاتفاق ومنع الإضراب في السنة الدراسية الجديدة.

توصلت وزارة المالية الإسرائيلية إلى تفاهمات مع منظمة المعلمين فوق الابتدائيين مساء الخميس، تقضي إلى زيادة رواتب المعلمين وإلغاء الإضراب الذي كان مقررا مع بداية العام الدراسي الجديد في المدارس فوق الابتدائية.

واجتمع وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، مع رئيس منظمة المعلمين، ران إيرز، بوساطة وزير التربية والتعليم، يوآف كيش، إذ توصل الطرفان إلى اتفاق لمدة 6 سنوات ونصف.

وينص اقتراح كيش على زيادة رواتب المعلمين بألفي شيكل، إلى جانب تقليص ساعات الدراسة الفردية التي يمنحها المعلمون من 6 إلى 3 ساعات.

وتوصل الطرفان إلى تفاهمات حول آلية تقديم مكافآت للمعلمين المتميزين، كما تقرر ضمن التفاهمات إضافة ساعة من الدراسة للمعلمين مع تقليص 3 ساعات من الدراسة الفردية، إذ يسمح وقت الدراسة الفردية للمعلمين بالتعامل مع الطلاب بشكل شخصي وفهم وضع كل منهم ومساعدته في المواد.

ومن المقرر أن تقدم الزيادة للمعلمين على نحو 5 دفعات، الأولى بمبلغ 800 شيكل خلال راتب شهر أيلول/ سبتمبر، والثانية بقيمة 600 شيكل في أيلول/ سبتمبر 2024، بالإضافة إلى 600 يتم تقسيمها على 3 دفعات في مطلع سنوات 2025 و2026 و2027.

ومن جانبه، هاتف رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، رئيس منظمة المعلمين، ران إيرز، وأشاد بالتوصل إلى الاتفاق ومنع الإضراب في السنة الدراسية الجديدة.

وذكر نتنياهو خلال محادثته مع إيرز "أنا سعيد بمنع الإضراب والتوصل إلى حل من أجل بداية السنة الدراسية الجديدة. هذا أمر مهم جدا وأثمن التعاون المشترك".

وأشار إلى أن "إغلاق هذا المثلث ليس بالأمر السهل، وأنا أهنئك (رئيس منظمة المعلمين) ووزيري المالية والتعليم على تحقيقكم لهذه النتيجة".