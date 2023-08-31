الفريديس: قتيل ومصابان في جريمة إطلاق نار

أسفرت جريمة إطلاق نار في بلدة الفريديس عن مقتل شخص وإصابة آخرين بجروح وصفت بالمتوسطة، لترتفع حصيلة القتلى العرب منذ مطلع العام إلى 155 قتيلا.

قتل شاب وأصيب آخران، في العشرينيات من أعمارهم، بجروح وصفت بالمتوسطة في جريمة إطلاق نار ارتكبت في بلدة الفريديس، مساء الخميس.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن المصابين تعرضوا لإطلاق نار خلال تواجدهم داخل محل تجاري بالبلدة.

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" عمليات الإنعاش لأحد المصابين (25 عاما)، فيما قدم العلاجات الأولية للمصابين الآخرين (28 و24 عاما) اللذين وصفت حالتهما بالمتوسطة.

وأحيل المصاب بحالة حرجة إلى مستشفى "هيلل يافة" بالخضيرة، فيما نقل المصابان الآخران إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لاستكمال العلاج، بيد أنه جرى إقرار وفاة الأول متأثرا بإصابته الحرجة.

وقالت الشرطة إنها تلقت بلاغا حول إصابة 3 أشخاص، لم تعرف هوياتهم بعد، من جراء تعرضهم لإطلاق نار، وأشارت إلى أن عناصرها وصلوا إلى المكان وباشروا بجمع الأدلة من المكان؛ من دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

155 قتيلا في المجتمع العربي منذ مطلع العام

تأتي هذه الجريمة بعد ساعات من ارتكاب جريمة منفصلة في مدينة حيفا، راحت ضحيتها نور (تاليا) عفيف ريان من بلدة كفر برا بالأصل إثر اقتحام مسلح شقة سكنية وإطلاقه النار عليها من مسافة قريبة.

وارتفع عدد ضحايا جرائم القتل التي ارتكبت في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري ولغاية الآن، إلى 155 قتيلا بينهم 9 نساء، وهي حصيلة قياسية غير مسبوقة مقارنة بالسنوات السابقة.

وبلغ عدد القتلى العرب في الجرائم المختلفة خلال شهر آب/ أغسطس الجاري 25 قتيلا وقتيلة.

وبلغت حصيلة ضحايا العام الماضي 109 قتلى، بينما جرى توثيق أكثر من 111 جريمة قتل في العام 2021.

وتحولت جرائم القتل في المجتمع العربي إلى أمر معتاد خلال السنوات الماضية، في ظل تقاعس الشرطة عن القيام بدورها للقضاء على الجريمة المنظمة، وسط مؤشرات على تواطؤ أجهزة الأمن الإسرائيلية مع منظمات الإجرام.

يأتي ذلك، وسط تعزز شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب، علما بأن معظم الجرائم مرتبطة بالعمل في الربا والسوق السوداء، وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام.