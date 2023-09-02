الضفة: إصابات في هجوم للمستوطنين ومواجهات مع قوات الاحتلال

أسفر هجوم للمستوطنين ومواجهات مع قوات الاحتلال عن إصابة عشرات الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق في الضفة الغربية المحتلة.

أصيب 8 فلسطينيين مساء السبت إثر هجوم نفذه المستوطنون تحت حماية قوات الاحتلال على بلدة قصرة جنوب نابلس.

وجاء في التفاصيل، أن مجموعة من المستوطنين تحت حماية قوات الاحتلال هاجمت مزارعين أثناء عملهم بأرضهم في منطقة "راس النخل" الواقعة جنوبي قصرة.

وتصدى أهالي البلدة لهجوم المستوطنين، ما أدى لاندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال والمستوطنين، أسفرت عن إصابة 6 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط واثنان آخران بالحجارة جرى علاجهم ميدانيا.

وفي كفر قدوم شرق قلقيلية، أصيب شابان بعيار معدني مغلف بالمطاط السبت خلال مواجهات مع قوات الاحتلال.

وذكرت مصادر محلية، أن شابين أصيبا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بحالات اختناق بعد اقتحام قوات الاحتلال القرية وتحديدا محيط مسجد عمر بن الخطاب.

وفي وقت سابق السبت، أصيب فلسطينيان برضوض عقب اعتداء للمستوطنين على رعاة أغنام في قرية المغير شرق مدينة رام الله.

وفي التفاصيل، فإن مجموعة من المستوطنين هاجمت رعاة أغنام في منطقة "القبون" شرق المغير واعتدت عليهم بالضرب بالعصي، ما أسفر عن إصابة اثنين منهم برضوض.

ومما يذكر أن مستوطنين أقاموا قبل نحو شهرين بؤرة استيطانية جديدة على أراضي القرية في منطقة "القبون"، وتشهد تلك المنطقة اعتداءات متكررة للمستوطنين على الفلسطينيين ورعاة الأغنام بحماية قوات الاحتلال.