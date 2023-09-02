كفر قرع: مقتل إمام مسجد بجريمة إطلاق نار

خلال أقل من 24 ساعة: 3 قتلى بجرائم قتل في بلدة كفر قرع، آخرها كانت مقتل الشيخ والإمام سامي عبد اللطيف أثناء خروجه من بيت عزاء في بيت الضيافة في مدينة كفرقرع بالقرب من مسجد الحوارنة...

من مكان جريمة القتل في كفر قرع (عرب 48)

قُتل الشيخ والإمام سامي عبد اللطيف أمام مسجد قباء في كفرقرع، ظهر اليوم السبت، إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار.

وأفاد مراسل "عرب 48" أن "الجريمة وقعت أثناء خروج الشيخ من بيت عزاء في بيت الضيافة في مدينة كفرقرع بالقرب من مسجد الحوارنة في المدينة، تعرض الضحية لجريمة إطلاق نار، وأصيب خلالها بجروح بالغة وأعلن لاحقًا عن وفاته".

وقال رئيس بلدية كفر قرع المحامي فراس بدحي إننا "سنعقد اجتماعًا عاجلا الآن وسنتخذ خطوات مهمة، ما حصل في مدينة كفر قرع مصيبة كبيرة وهزت كل المدينة والمجتمع العربي هذا ظلم كبير".

ويُشار إلى أنه مساء أمس الجمعة، قتل شاب وفتى (14 عاما) في جريمة إطلاق نار ارتكبت في منطقة الحوارنة بمدينة كفر قرع، مساء الجمعة.

والضحيتان هما الشاب فؤاد نبهان نصر الله من قلنسوة وشقيق زوجته الفتى محمد مصطفى عربيد من كفر قرع، وعُلم أن الأول احتفل بزفافه في شهر أيار/ مايو الماضي بينما الأخير كان طالبا في الصف التاسع.

وكان والد الفتى الضحية قد أصيب مطلع شهر آب/ أغسطس الماضي بجريمة إطلاق نار ارتكبت قرب مبنى البلدية، والتي راح ضحيتها الفتى ليث عربيد.

158 قتيلا في المجتمع العربي منذ مطلع العام

تأتي هذه الجريمة بعد أقل من 14 ساعة من القتل المزدوج الذي حصل مساء أمس الجمعة في كفرقرع، وكانت هذه الجرائم بعد يوم واحد من ارتكاب جريمتين منفصلتين الأولى في حيفا أسفرت عن مقتل نور (تاليا) عفيف ريان من بلدة كفر برا بالأصل، والأخرى في الفريديس والتي أسفرت عن مقتل الشاب أحمد عفيف مرعي.

وارتفع عدد ضحايا جرائم القتل التي ارتكبت في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري ولغاية الآن، إلى 158 قتيلا بينهم 9 نساء، وهي حصيلة قياسية غير مسبوقة مقارنة بالسنوات السابقة.

وبلغت حصيلة ضحايا العام الماضي 109 قتلى، بينما جرى توثيق أكثر من 111 جريمة قتل في العام 2021.

وتحولت جرائم القتل في المجتمع العربي إلى أمر معتاد خلال السنوات الماضية، في ظل تقاعس الشرطة عن القيام بدورها للقضاء على الجريمة المنظمة، وسط مؤشرات على تواطؤ أجهزة الأمن الإسرائيلية مع منظمات الإجرام.

يأتي ذلك، وسط تعزز شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب، علما بأن معظم الجرائم مرتبطة بالعمل في الربا والسوق السوداء، وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام.