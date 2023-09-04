أم الفحم: إصابة خطيرة لشاب في جريمة إطلاق نار

أسفرت جريمة إطلاق نار ارتكبت في أم الفحم عن إصابة شاب بجراح وصفت بالخطيرة، أحيل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

أصيب شاب، في الثلاثينيات من عمره، بجراح وصفت بأنها خطيرة في جريمة إطلاق نار ارتكبت في حي الشاغور في مدينة أم الفحم مساء الإثنين.

واستدعي طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" إلى مكان الجريمة، وقدم العلاجات الأولية للمصاب إذ عانى جروحا خطيرة في أنحاء جسده.

وقال المضمد يوسف جبارين، إن "المصاب كان على الشارع وبوعي غير كامل إثر إصابته بعيارات نارية، وعلى الفور قدمنا له العلاجات الأولية ووقف النزيف وجرى نقله بواسطة سيارة العلاج المكثف إلى المستشفى وهو بحالة خطيرة".

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى مستشفى "هعيمك" في العفولة لاستكمال العلاج.

ووصلت الشرطة إلى المكان وباشرت التحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

وفي السياق، بلغ عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري ولغاية الان، 158 قتيلا بينهم 9 نساء، وهي حصيلة قياسية مقارنة بالسنوات السابقة.

وبلغ عدد القتلى العرب في الجرائم المختلفة خلال شهر آب/ أغسطس الجاري 26 قتيلا وقتيلة، فيما قتل منذ مطلع الشهر الجاري 3 أشخاص أحدهم من قلنسوة وآخران من كفر قرع أحدهما فتى (14 عاما) والآخر إمام مسجد.

وبلغت حصيلة ضحايا العام الماضي 109 قتلى، بينما جرى توثيق أكثر من 111 جريمة قتل في العام 2021.

وتحولت جرائم القتل في المجتمع العربي إلى أمر معتاد خلال السنوات الماضية، في ظل تقاعس الشرطة عن القيام بدورها للقضاء على الجريمة المنظمة، وسط مؤشرات على تواطؤ أجهزة الأمن الإسرائيلية مع منظمات الإجرام.

يأتي ذلك، وسط تعزز شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب، علما بأن معظم الجرائم مرتبطة بالعمل في الربا والسوق السوداء، وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام.